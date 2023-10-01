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Вересень-2023 в Одесі став рекордно теплим за 130 років

Вересень-2023 в Одесі став рекордно теплим за 130 років

Вересень 2023 року в Одесі став рекордно теплим осіннім місяцем за понад 130 років.

Про це повідомляє погодний телеграм-канал The Weather Lab.

За даними спостережень синоптиків, фактична температура цього місяця склала +21,4°С, тобто на 3,6°С вище за норму.

Таким чином було оновлено рекорд 1892 року, коли фактична температура у вересні досягала 20,8°С тепла.

Крім того, наголошується, що у вересні цього року жодного разу не випадали опади. Так, був повторений рекорд найсухішого вересня 1903 року.

Раніше синоптики повідомляли, що вже в жовтні в Україну в жовтні. прийде суттєве похолодання, і варто бути готовими до ранніх заморозків.

Також «Одеське життя» дізнавалася, чи буде суворою зима-2023-2024.

Фото Марії Котової

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