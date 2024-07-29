В Одесі перейменують вулицю Пушкінську, Думську площу і ще 82 назви

В Одесі перейменують вулицю Пушкінську, Думську площу і ще 82 назви

В Одесі перейменують одразу велику кількість вулиць та інших топонімів. В інтернет потрапив уже затверджений список вулиць і парків, які підлягають перейменуванню. Серед них Бульвар Жванецького, вулиці Ільфа і Петрова, Бабеля, Паустовського, площа Толбухіна і провулок Ляпунових.

Усі вони містять імперську символіку або потрапляють під закон про деколонізацію як такі, що пов’язані з країною-агресором або прославляючи колоніалізм і тоталітарні режими. Інформація не підтверджена офіційно і поширюється в одеських телеграм-каналах.

Зокрема, вулиця Пушкінська буде перейменована на Італійську, а вулиця Паустовського — на вулицю 28-ї бригади.

Площа Толбухіна стане площею Трибуни героїв, а Думську площу перейменують на Біржову

Провулок Ляпунових — на провулок Олександра Ройтбурда.

Загалом у документі згадується перейменування одразу 84 топонімів в Одесі та ще 22 — в Одеській області.

Також, за непідтвердженими даними, планується знесення пам’ятника Олександру Пушкіну на Приморському бульварі.

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