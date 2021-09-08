Типографии Фесенко больше нет

В Одессе снесли еще один памятник истории и архитектуры. Постыдный и печальный список, включающий в себя разрушенные Масонский дом, гостиницу «Спартак», дачи Тиля и Докса, дополнила типография Фесенко. Почему так произошло и возможно ли изменить ситуацию, выясняла «Одесская жизнь».

Как попасть в госреестр?

Разрешение на строительство шестиэтажного жилого дома по адресу Ришельевская, 47/49 компания «Одесса-Сити» получила в ГАСКе в декабре прошлого года. Власти не смутило тогда, что собираются возводить новострой на месте зданий, вошедших в историю Одессы, — Ришельевского театра и типографии Ефима Фесенко.

До революции здесь находился крупнейший в Российской империи центр украинского книгоиздания, а в 1918 году — печатали денежные знаки Украинской народной республики. В 1991 году типография Фесенко была признана памятником истории и архитектуры.

Новый закон «Об охране культурного наследия» был принят в 2000 году. Предусматривает он создание Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Он должен содержать список объектов культурного наследия, которые официально охраняются государством и получают статус памятников. Чтобы внести объект в реестр, необходимо создать для него учетную документацию и затем пройти экспертный совет. Впрочем, в заключительных положениях документа указано, что все объекты, поставленные на учет еще до принятия закона, являются памятниками культурного наследия и до момента их внесения в реестр.

Список Штербуль

— Таким образом появилось два списка и возможность ими манипулировать, — рассказал глава общественной организации «Сохраним Одессу сами» Юрий Никитин. — И в 2007 году областным управлением охраны объектов культурного наследия, которым тогда руководила Наталья Штербуль, были созданы списки памятников, «якi зруйнованi» и «якi втратили предмет охорони».

Вошли в списки зданий, не рекомендованных к внесению в реестр, порядка 130 объектов. Лишили статуса памятника архитектуры — из-за ветхого состояния и утраты аутентичного интерьера в результате неквалифицированных ремонтов — и типографию Фесенко.

Списки были поданы в Министерство культуры вместе с историко-архитектурным опорным планом Одессы. Вместе их и утвердили.

Со статусом не торопятся

— Недавно по инициативе общественников была сделана новая учетная документация на типографию Фесенко и подана в Министерство культуры. Но там полтора месяца никак не могли собраться созвать экспертный совет, чтобы вернуть зданию статус памятника, — негодует Юрий Никитин.

Вместе с тем, утверждают юристы, не было механизма, по которому здание можно было этого статуса лишить. И общественная организация «Адвокация города» подала в Киевский окружной административный суд иск, в котором просила признать незаконным приказ Минкульта о невнесении типографии Фесенко и театра Ришелье в список культурного наследия. Суд в удовлетворении заявления отказал.

Ранее мы рассказывали о том, чем была известна типография Фесенко.

СНБО нам поможет?

— Хотя здания уже нет, все же решение суда надо обязательно обжаловать. Это вопрос принципа, — убежден Юрий Никитин. — Чтобы не снесли любое другое значимое для архитектурного облика Одессы здание, придется доказать, что объекты, внесенные в «черный» список Штербуль, являются памятниками архитектуры. Мало того — история знает примеры, когда памятники воссоздавали. В Одессе, например, — Спасо-Преображенский собор. При желании воссоздать можно и типографию Фесенко. Но только сделать это, наказав застройщика, и за его счет.

Свою борьбу против компаний-застройщиков, которые, по их мнению, уничтожают одесскую архитектуру, активисты прекращать не собираются. К тому же недавно Советом национальной безопасности и обороны Украины в связи с варварски разрушенным историко-архитектурным памятником в Киеве было принято решение провести по всей стране ревизию объектов культурного наследия.

— Есть вопрос сегодня юридический — чтобы все, что разрушено, было возвращено в первозданный вид. И мы обязательно будем этого добиваться, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее мы рассказывали о том, как одесситы пытаются защитить типографию Фесенко.

Суд решил. И здания нет

Совсем недавно киевляне спасли от разрушения застройщиком дом «Цветы Украины» — памятник постмодернизма 80-х годов. Собрались 20-30 решительных людей, вошли за забор, разогнали охрану.

Одесситы же писали письма, устраивали митинги, обращались в суды. С иском против застройщика обращалось и Министерство культуры, направившее строительной компании предписание о запрете работ.

Но пока продолжалось рассмот­рение основного дела, суды разрешали проводить работы и без соответствующего разрешения Минкульта. В результате судья Одесского окружного админсуда Любовь Токмилова остановила действие предписаний министерства. Чем по сути и дала разрешение на снос старинного здания.

Свое решение судья аргументировала тем, что запрет на проведение строительных работ принесет застройщику материальные убытки в виде штрафных санкций перед подрядными организациями. К тому же придется платить деньги рабочим за время простоя. То, что застройщик не согласовал с Минкультом проектную документацию на строительные работы в центральном историческом ареале Одессы и тем самым нарушил закон Украины «Об охране культурного наследия», для правосудия имело меньшее значение.

А как в Европе?

В Европе передача объектов культурного наследия в частное владение — привычная практика. Владелец приспосабливает памятник к своим потребностям, но не имеет права уничтожать архитектурно-культурную ценность достопримечательности. При этом для собственников исторических объектов существуют налоговые льготы. Во Франции владелец памятника культурного наследия, сделавший там капитальный ремонт, при уплате налога на недвижимость получает вычет от 35%. Кроме того, предусмотрены различные субсидии, размер которых зависит от типа и состояния здания.

А в Германии, кроме вычета стоимости расходов на ремонт, государство возмещает владельцу памятника до 30% ежегодного земельного налога.

Хорошо бы такую практику ввести и у нас. В противном случае в один прекрасный день одесситы рискуют проснуться совсем в другом городе.

Ранее мы публиковали видео, в котором рассказывали об истории типографии Фесенко.