Переименование улиц, или «почему одесситов снова не спросили?»

Когда я вижу стенания, мол, кто эти все люди, которые дали такие названия улицам нашего города, мне хочется сказать: «Подойдите к зеркалу и увидите».

Вы что, не знали, что законы о декоммунизации, деимпериализации, дерусификации и так далее у нас работают с 2015 года и имеют четкие сроки?

Вы не знали, что одесские депутаты несколько раз проваливали все предложения городской историко-топонимической комиссии (ИТК)? Простите, а кто выбирал этих депутатов, кто выбирал мэра? Я вам напомню, в 2020 году на местные выборы пришло менее 30% (!) одесситов. Тогда была надежда, что во второй тур выйдет хотя бы не Скорик, а Обухов. Но нет. Одесситы вне политики! Та же ситуация с выборами депутатов. Большинство от меньшинства проголосовали сами знаете за кого. Кстати, я напомню, сколько жителей Одесской области пришло на президентские выборы в 2019 году – 58%, и из них 87% проголосовали условно за нынешних руководителей области – Гринивецкого и Кипера и их подчиненных. Да, именно за них, ведь главу областной администрации назначает ВАШ Президент.

«ААА, одесситов не спросили!!!» А можно спросить, а когда вы последний раз голосовали по переименованиям? Когда я вижу 200-300 голосов на сайте, а потом такие вопросы – мне кажется, что всем нам нужно обязательно пройти курс логики с обязательной сдачей экзаменов.

Именно поэтому мне смешно, когда я слышу призывы о протестах и ​​петициях особенно от тех, кто живет за границей. Неужели вы не понимаете, что когда вы уехали из Одессы, по любым, даже самым объективным причинам, неважно, когда – недавно или 50 лет назад, вы теряете право голоса что-то решать в городе? Ведь даже если вы остались гражданином Украины, вы не можете голосовать на местных выборах за пределами регистрации. И вдогонку вопрос: а вы сняли кондиционеры с фасадов памятников архитектуры, а где вы были, когда разрушали типографию Фесенко, когда происходили протесты против застройки побережья или когда «Пространство» застроило вид с бульвара уже НеЖванецкого? Я вам скажу – на эти митинги под мэрией или под забор строительства приходили лишь несколько десятков ненормальных. Я бывала на них. То есть застройка под бульваром вас не интересовала, вас интересует только табличка на нем? Так повести ее у себя в «калидоре», где вы регулярно прячетесь от российских обстрелов.

Мне хочется плакать, когда взрослые, казалось бы, люди путают областную и городскую администрацию и не понимают, в чем их отличие. Если вам это не было интересно никогда, то почему вы сейчас пишете чушь и глупости? Такой же ерундой выглядят сообщения о «распиле бюджета» на табличках. По вашей логике выходит, что сейчас Кипер «подарил» источник «распила» Труханову? Вы серьезно? Кстати, мне почему-то кажется, что именно мэр города благодаря вчерашним переименованиям значительно подтянул свой рейтинг, или я ошибаюсь?

А еще у меня вопрос: а что среди новых имен есть недостойные люди? Я отвечу, ведь вы вряд ли потрудились погуглить – все достойны, некоторыми биографиями можно зачитываться как приключенческими произведениями. Большое количество из них – наши современные Герои, о которых мы каждый день пишем «Герои не умирают», «Навеки в наших сердцах». Но я так понимаю, что только в сердцах. Среди других – достойные писатели, художники, политические деятели среди которых даже георгиевские кавалеры (ну, то есть, награжденных царской властью) и имперские чиновники. Вопрос, почему ими заменили, казалось бы, тоже достойные имена и названия (Армейская, Коблевская, Бучмы), правда, остался без ответа.

Кстати, областные власти наступили на те же грабли, на которые наступала и городская (и потом понемногу догоняла) – провал коммуникации. Никаких комплексных разъяснений по поводу новых имен, никакого объяснения, почему одни фамилии и названия были убраны, а другие – нет. Вчера смотрела интервью Сергея Гуцалюка изданию «Интент». Посмотрите, может, вы найдете для себя ответы там (спойлер – на самом деле, никакого логического и последовательного объяснения). Количество просмотров интервью тоже очень красноречиво – 205 на сегодняшнее утро, а интервью Ярославы Резниковой (председателя комиссии по переименованиям ОВА), которое вышло месяц назад на Первом городском – 54 (!!!) Даже лекция о топонимике раскрученного Бабича за два месяца – 440 просмотров (в то же время видео Светульки из Привоза – сотни тысяч просмотров в день).

Кстати весь прошлый год, издание, где я работаю – «Одесская жизнь», почти каждый день публиковала материалы о том, как работает комиссия, в честь кого названы или другие улицы, интервью с членами ИТК и, я скажу честно, эти материалы НЕ набирали много просмотров.

Отдельно вызывают удивление вопросы, типа «А где в этом перечне улица Рихтера (Вышиванного, Жаботинского и т.п.)? А почему у нас есть до сих пор Елисаветинская? При этом эти улицы лет так с 2-6-8 как уже переименованы. То есть человеку все эти годы было все равно, а загуглить вера не позволяет? Вы уверены, что вам это важно? Кстати, городская ИТК к этому моменту переименовала более тысячи топонимов, небольшими партиями, и каждый раз эти решения также вызывали возмущение всех и вся.

А еще я хотела спросить: а сколько своих предложений отправили те, кто сейчас пишут о петициях и протестах? Областная комиссия принимала предложения и об этом было сообщение на многих информресурсах (не на телеграммных помойках, а в нормальных, адекватных СМИ), не делали ли вы в это время перепосты фейковых картинок?

И последнее: мне кажется, что топонимы – это все же не о прошлом и памяти, это о будущем. По крайней мере, сейчас.

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