Видання “Одеське життя” шукає журналіста: подробиці

Видання “Одеське життя” шукає журналіста: подробиці

Команда “Одесской жизни” запрошує на роботу журналіста для написання матеріалів про Одесу на різні соціальні теми: комуналка, транспорт, медицина, освіта і так далі.

Від кандидата вимагається:

  • Написання матеріалів у форматі історій людей та інтерв’ю;
  • Уміння робити фото для ілюстрації власних текстів;
  • Підбір релевантних фотографій до текстів;
  • Підготовка тексту до публікації з урахуванням принципів контентного SEO (є редакційний темплейт).

Необхідний досвід і кваліфікації:

  • Володіння українською мовою;
  • Орієнтація в місцевому контексті;
  • Уміння опрацьовувати інформацію із соцмереж;
  • Розуміння, до яких експертів звертатися за коментарями;
  • Обов’язково перебувати в Одесі.

“Одеське життя” пропонує:

  • Гібридний формат роботи: можна працювати онлайн, але за потреби мати можливість приїхати до редакції;
  • Автономний офіс (є зарядні станції та генератор);
  • Можливості для навчання.

Резюме надсилайте на пошту: [email protected]

Зазначимо, робота в “Одеському житті” – це не тільки захопливо, а й корисно: Що корисного і цікавого знайшли 54 тисячі одеситів у Фейсбуку «Одеського Життя»

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