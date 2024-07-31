Видання “Одеське життя” шукає журналіста: подробиці

Команда “Одесской жизни” запрошує на роботу журналіста для написання матеріалів про Одесу на різні соціальні теми: комуналка, транспорт, медицина, освіта і так далі.
Від кандидата вимагається:
- Написання матеріалів у форматі історій людей та інтерв’ю;
- Уміння робити фото для ілюстрації власних текстів;
- Підбір релевантних фотографій до текстів;
- Підготовка тексту до публікації з урахуванням принципів контентного SEO (є редакційний темплейт).
Необхідний досвід і кваліфікації:
- Володіння українською мовою;
- Орієнтація в місцевому контексті;
- Уміння опрацьовувати інформацію із соцмереж;
- Розуміння, до яких експертів звертатися за коментарями;
- Обов’язково перебувати в Одесі.
“Одеське життя” пропонує:
- Гібридний формат роботи: можна працювати онлайн, але за потреби мати можливість приїхати до редакції;
- Автономний офіс (є зарядні станції та генератор);
- Можливості для навчання.
Резюме надсилайте на пошту: [email protected]
Зазначимо, робота в “Одеському житті” – це не тільки захопливо, а й корисно: Що корисного і цікавого знайшли 54 тисячі одеситів у Фейсбуку «Одеського Життя»