Одеса не дає спокою Ілону Маску: мільярдер відзначився новою цинічною заявою

Так, напередодні, він написав у соцмережі Х (колишній Twitter), що йому належить, що росія може захопити Одесу в рамках своєї політики, нібито спрямованої на встановлення контролю над регіонами, включеними до російської конституції.

«На мій погляд, залишається єдине питання, чи забере росія Одесу… росія точно не заспокоїться, доки не будуть захоплені всі області, включені до російської конституції (Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька). Це їхня заявлена ​​політика»,

– написав Маск.

Нагадаємо, що це далеко не перша подібна заява американського мільярдера про війну в Україні. Так, раніше він зробив «страхітливий» прогноз про те, що Україна втратить Дніпро й Одесу, якщо війна триватиме, і вкотре закликав нашу країну «вирішити питання переговорами».

А до цього Ілон Маск, який уявив себе військовим експертом, закликав Україну до переговорів з путіним замість того, щоб «відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах», принагідно висловивши співчуття російським окупантам. На його думку, спроби України відвоювати захоплені росіянами території є «непотрібними».

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