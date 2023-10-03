Ілон Маск зло посміявся з президента Зеленського

Найбагатша зараз людина у світі – Ілон Маск, розмістив у соцмережі мем, який висміює президента Володимира Зеленського за те, що український лідер змушений просити міжнародну допомогу.

Маск розмістив мем про Зеленського

В акаунті Ілона Маска в соціальній мережі Х (раніше – Twitter), з’явився мем із Володимиром Зеленським. На фото ще молодий президент України занурений у себе і це зображення супроводжується написом: “Коли минуло п’ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів”.

Так найбагатша у світі людина посміялася з керівника країни, який докладає величезних зусиль, щоб отримати міжнародну військову, фінансову та гуманітарну допомогу для своєї країни, в яку вторглася сусідня держава з метою знищити український народ, його культуру та мову.

Ставлення Ілона Маска до України

Роль Ілона Маска у загарбницькій війні, розв’язаній росією проти України, двоїста:

З одного боку наша країна активно користується супутниковим інтернетом StarLink від компанії SpaceX, якою володіє Маск. Особливість послуги – вона забезпечує доступ до мережі у будь-якій точці України.

З іншого боку, мільярдер зробив кілька заяв, у яких повторював твердження російської пропаганди. Так, він казав, що півострів Крим необхідно віддати росії, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях мають юридичну силу, і що допомогу Україні слід обмежити і тим самим змусити нашу країну відмовитися, на користь росії, від захоплених агресором територій.

Зазначимо, що Володимир Зеленський дійсно докладає величезних зусиль у тому, щоб залучити в Україну зброю, фінанси, гуманітарну допомогу для того, щоб країна могла ефективно відбивати російську агресію і в ній продовжували функціонувати економіка та соціальні інститути.

У демократичних країнах така його діяльність і її результати, як правило, викликають захоплення та повагу. Але є й винятки серед політиків та їхніх прихильників, яким симпатичний російський фашизм у версії тамтешнього диктатора путіна.

Як відреагували на витівку Маска в Україні

Займаючий пост радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк так прокоментував не надто тактовний жарт мільярдера:

На жаль, не всі і не завжди, будучи значними медійними фігурами за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні обстріли та плач дітей, які втрачають своїх батьків.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Маск – мультимільярдер, номер 1 у списку найбагатших людей планети за версією журналу Forbes, під контролем якого знаходяться компанії:

Tesla (електромобілі та відновлювана енергетика);

SpaceX (космічні запуски та супутниковий інтернет);

соціальна мережа X (раніше називалася Twitter).

У внутрішній американській політиці Маск – прихильник Дональда Трампа, політика популіста, який виступає за ізоляцію США та відмови від активної міжнародної політики. Трам – симпатик путіна, активно використовує маніпуляції та брехню у своїх політичних кампаніях.

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