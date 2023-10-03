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Ілон Маск зло посміявся з президента Зеленського

Ілон Маск зло посміявся з президента Зеленського

Найбагатша зараз людина у світі – Ілон Маск, розмістив у соцмережі мем, який висміює президента Володимира Зеленського за те, що український лідер змушений просити міжнародну допомогу.

Маск розмістив мем про Зеленського

В акаунті Ілона Маска в соціальній мережі Х (раніше – Twitter), з’явився мем із Володимиром Зеленським. На фото ще молодий президент України занурений у себе і це зображення супроводжується написом: “Коли минуло п’ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів”.

Так найбагатша у світі людина посміялася з керівника країни, який докладає величезних зусиль, щоб отримати міжнародну військову, фінансову та гуманітарну допомогу для своєї країни, в яку вторглася сусідня держава з метою знищити український народ, його культуру та мову.

мем Маска про Зеленського

“Коли минуло п’ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів” – так підписав Маск фото із Зеленським, яке стало мемом.

Ставлення Ілона Маска до України

Роль Ілона Маска у загарбницькій війні, розв’язаній росією проти України, двоїста:

  • З одного боку наша країна активно користується супутниковим інтернетом StarLink від компанії SpaceX, якою володіє Маск. Особливість послуги – вона забезпечує доступ до мережі у будь-якій точці України.
  • З іншого боку, мільярдер зробив кілька заяв, у яких повторював твердження російської пропаганди. Так, він казав, що півострів Крим необхідно віддати росії, що псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях мають юридичну силу, і що допомогу Україні слід обмежити і тим самим змусити нашу країну відмовитися, на користь росії, від захоплених агресором територій.

Зазначимо, що Володимир Зеленський дійсно докладає величезних зусиль у тому, щоб залучити в Україну зброю, фінанси, гуманітарну допомогу для того, щоб країна могла ефективно відбивати російську агресію і в ній продовжували функціонувати економіка та соціальні інститути.

У демократичних країнах така його діяльність і її результати, як правило, викликають захоплення та повагу. Але є й винятки серед політиків та їхніх прихильників, яким симпатичний російський фашизм у версії тамтешнього диктатора путіна.

Український військовий та антена Старлінк

ЗСУ активно використовують на фронті інтернет Starlink, компанії, що належить Маску

Як відреагували на витівку Маска в Україні

Займаючий пост радника керівника Офісу президента Михайло Подоляк так прокоментував не надто тактовний жарт мільярдера:

На жаль, не всі і не завжди, будучи значними медійними фігурами за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні обстріли та плач дітей, які втрачають своїх батьків.

Михайло Подоляк

Представляючий Офіс президента Михайло Подоляк вважає жарт Маска про Зеленського недоречним і каже, що це демонструє байдужість найбагатшої людини до страджанб українців.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Маск – мультимільярдер, номер 1 у списку найбагатших людей планети за версією журналу Forbes, під контролем якого знаходяться компанії:

  • Tesla (електромобілі та відновлювана енергетика);
  • SpaceX (космічні запуски та супутниковий інтернет);
  • соціальна мережа X (раніше називалася Twitter).

У внутрішній американській політиці Маск – прихильник Дональда Трампа, політика популіста, який виступає за ізоляцію США та відмови від активної міжнародної політики. Трам – симпатик путіна, активно використовує маніпуляції та брехню у своїх політичних кампаніях.

графіка: Ілон Маск та його компанії

Компанії, до яких має відношення Ілон Маск

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