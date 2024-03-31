Ілон Маск передбачив долю Одеси, якщо Україна продовжить війну

Такий «жахливий» прогноз він видав напередодні в соцмережі Х (раніше Twitter).

Маск назвав «трагедією» України спроби «атакувати велику армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та потужну артилерію, коли Україні не вистачало броні та переваги у повітрі» і вкотре закликав нашу країну «вирішити питання переговорами».

«Будь-який дурень міг це передбачити. Рік тому я рекомендував Україні закріпитися та задіяти всі ресурси для оборони… Немає жодного шансу, що росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на заході, але росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні. Чим довше триватиме війна, тим більше територій отримає росія, поки не дійде до Дніпра, що важко долати. Втім, якщо війна триватиме довго, впаде й Одеса»,

– написав Маск.

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На його переконання, важливим залишається питання, чи Україна втратить весь доступ до Чорного моря.

«Я рекомендую врегулювання шляхом переговорів до того, як це станеться»,

– додав міліярдер, який уявив себе військовим експертом.

Ілон Маск та війна в Україні

Раніше Маск закликав Україну до переговорів з путіним замість «відправляти колір української молоді вмирати в окопах» і при цьому висловив співчуття російським окупантам, а також заявив, що спроби України відвоювати захоплені росіянами території є «непотрібними».

Зазначимо, що мільярдер регулярно піддається критиці за свої неоднозначні висловлювання на тему війни в Україні. А одним із найгучніших скандалів недавнього часу стала публікація Маском карикатури на Володимира Зеленського, яка висміювала спроби президента України отримати західну допомогу.

Водночас, куплена Маском соцмережа Twitter стала одним із найпотужніших інструментів просування російської пропаганди за межами росії. Причому це сталося через кілька рішень самого Маска. Наприклад, припинити ручну модерацію контенту у соцмережі.

Також зазначимо, що у внутрішній американській політиці Маск є прихильником претендента на крісло президента Сполучених Штатів симпатика путіна Дональда Трампа, політика-популіста, який виступає за ізоляцію США та відмови від активної міжнародної політики.

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