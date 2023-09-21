Була “Лікарська”, стала “Любительська”: що не так з перейменуванням вулиць

“Одеське Життя” публікує колонку свого постійного автора Валерія Боянжу, де він розмірковує про проблеми, що виникають у зв’язку з масовим перейменуванням вулиць та іншої топоніміки на Півдні України.

Що й казати: адже багато хто пам’ятає, як миттєво Шурик з кінокомедії “Операція Ы” зміг “перейменувати” ковбасу – “Лікарську” на “Любительську”. А ось зі зміною топоніміки (назв вулиць) у наших населених пунктах не все так само легко.

Зокрема, “Одеське Життя” неодноразово інформувало про ці процеси як в Одесі, так і в Херсоні. І ось зараз ще приклад: оприлюднено результати за всіма правилами проведеного опитування громадської думки херсонців з вищезгаданої теми.

Опитування відбувалося з 25 серпня по 9 вересня 2023 року на замовлення фонду “Захист” та Управління культури Херсонської міськради. Було опитано 1213 городян – які проживають у Херсоні, так і покинули його після початку повномасштабної війни. Вік усіх опитаних – старше 18 років. Похибка дослідження не перевищує 3%. Розмова з респондентами була не “на думку Лазаря”: 88% сказали, що вони “в темі” і стежать за процесом зміни топонімики Херсона.

Так ось:

64% упевнені, що перейменовувати міські вулиці слід лише після закінчення війни. При цьому третина опитаних сказала, що цей процес потрібно розпочати вже цього року.

55% городян виступають за нейтральні назви вулиць (приблизно як у пісні: “пройдуся Абрикосовою, зайду на Виноградну, і на Тінистій вулиці я постою в тіні”).

41% підтримки отримав варіант повернення старих (дореволюційних) назв, але без душка “радянськості”. Так, вул.Московську (ОЖ півроку тому опублікувала мій матеріал “Вулиця Московська – це у нас надовго?”) назвати по-старому Кінною.

40% городян хочуть збільшити кількість назв, пов’язаних з історією нашої боротьби за Незалежність.

38% хотіли б на вуличних табличках бачити імена героїв – людей та міст – війни сьогоднішньої.

Показово, що 77% опитаних особисто хотіли б брати участь у процесі перейменування та впевнені, що максимальна кількість городян має впливати на рішення. На запитання: “Як ви вважаєте, перейменуванням повинні займатися фахівці чи якнайбільше херсонців?” 75% відповіли, що краще б більше враховували думку городян. При цьому 80% упевнені, що достатньо інтернет-голосування, а 10% хотіли б взяти участь у обговоренні.

До цього ж “прив’язане” і прохання до респондентів оцінити пропозиції місцевої влади (розроблені експертами на базі пропозицій, що надійшли) щодо перейменування вулиць.

Ось лише кілька прикладів:

Вулиця Гагаріна – лідер серед варіантів – Старомельнична (це мікрорайон Млину в Херсоні) – 31%. Підстали такі варіанти: Волонтерська, Космонавтів, Леоніда Каденюка тощо.

Вулиця Московська – 60% за її перейменування на Кінну. Варшавська, Богдана Бандери, Івано-Франківська та ін. відстали.

Вулиця Пугачова – 49% за Бахмутську, відстав варіант Миколи Леонтовича (в Одесі така вулиця є, раніше – вона називалася Бєлінського) тощо.

Проспект Кутузова – 50% за Національну Гвардію, відстав варіант Рятувальників тощо.

Дуже символічно називається веб-платформа, на якій розміщені дані щодо цього опитування: “Почути громаду Херсона”. УСЮ(!) громаду міста. І це набагато більше, ніж опитані 1213 осіб.

Багато-багато десятків тисяч херсонців мають право взяти участь у виборі назв вулиць міста. Отоді рішення буде максимально чесним. І безапеляційною – більшістю голосів! На жаль, але це не сьогодні…

Щодо Одеси ситуація дещо інша. У тому сенсі, що, на превелике щастя, лише мізерний відсоток її мешканців (на відміну від багатостраждального Херсона) залишив своє житло. Процес перейменування вулиць тут іде “в темпі вальсу”. Електронне обговорення відбувається на порталі міської ради “Соціально активний громадянин”, і є всі підстави припускати, що соціально активні громадяни мають можливість відобразити там свою згоду чи незгоду з пропонованими новими назвами вулиць.

Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса