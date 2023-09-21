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Была «Докторская», стала «Любительская»: что не так с переименованием улиц

Была «Докторская», стала «Любительская»: что не так с переименованием улиц

“Одесская Жизнь” публикует колонку своего постоянного автора Валерия Боянжу, где он размышляет о проблемах, которые возникают в связи с массовым переименований улиц и другой топонимики на Юге Украины.

Что и говорить: многие ведь помнят, как мгновенно Шурик из кинокомедии «Операция Ы» смог «переименовать» колбасу — «Докторскую» в «Любительскую». А вот с изменением топонимики (названий улиц) в наших населенных пунктах не все так же легко.

В частности, “Одесская Жизнь” не раз информировала об этих процессах как в Одессе, так и в Херсоне. И вот сейчас — еще пример: обнародованы результаты по всем правилам проведенного опроса общественного мнения херсонцев по вышеназванной теме.

Опрос проходил с 25 августа по 9 сентября 2023 года по по заказу фонда «Захист» и Управления культуры Херсонского горсовета. Были опрошены 1213 горожан — как проживающих в Херсоне, так и покинувших его после начала полномасштабной войны. Возраст всех опрошенных — старше 18 лет. Погрешность исследования не превышает 3%. Разговор с респондентами был не «наобум Лазаря»: 88% сказали, что они «в теме» и следят за процессом изменения топонимики Херсона.

Так вот:

  • 64% уверены, что переименовывать городские улицы следует лишь после окончания войны. При этом треть опрошенных сказали, что этот процесс нужно начать уже в этом году.
  • 55% горожан выступают за нейтральные названия улиц (примерно как в песне: «пройдусь по Абрикосовой, зайду на Виноградную, и на Тенистой улице я постою в тени»).
  • 41% поддержки получил вариант возвращения старых (дореволюционных) названий, но без душка «советскости». Так, ул.Московскую (ОЖ полгода назад опубликовала мой материал «Улица Московская — это у нас надолго?») назвать по-старинке Конной.
  • 40% горожан хотят увеличения числа названий, связанных с историей нашей борьбы за Независимость.
  • 38% хотели бы на уличных табличках видеть имена героев — людей и городов — войны сегодняшней.

Показательно, что 77% опрошенных лично  хотели бы участвовать в процессе переименования и уверены, что максимальное количество горожан должно влиять на решение. На вопрос : «Как вы считаете, переименованием должны заниматься специалисты или как можно больше херсонцев?» 75% ответили, что лучше бы побольше учитывали мнение горожан. При этом 80%  уверены, что достаточно интернет-голосования, а 10% хотели бы принять участие в обсуждении.

К этому же «привязана» и просьба к респондентам оценить предложения местной власти (разработанные экспертами на базе поступивших предложений) по переименованию улиц. 

Вот лишь несколько примеров:

  • Улица Гагарина — лидер среди вариантов — Старомельничная (это микрорайон Мельницы в Херсоне)- 31%. Подотстали следующие варианты: Волонтерская, Космонавтов, Леонида Каденюка и т.д. 
  • Улица Московская — 60% за ее переименование в  Конную. Варшавская, Богдана Бандеры, Ивано-Франковская и т.д. отстали.
  • Улица Пугачёва — 49% за Бахмутскую, отстал вариант Миколы Леонтовича (в Одессе такая улица есть, раньше — она называлась Белинского) и т.д.
  • Проспект Кутузова — 50% за Национальной Гвардии, отстал вариант Спасателей и т.д.

Очень символично называется веб-платформа, на которой размещены данные по этому опросу: «Почути громаду Херсона». ВСЮ(!) громаду города. И это намного больше, чем опрошенные 1213 человек. 

Многие-многие десятки тысяч херсонцев  имеют право принять участие в выборе названий улиц города. Вот тогда решение будет максимально честным. И безапелляционным — большинством голосов! Увы, но наверное это не сегодня…

Применительно к Одессе ситуация несколько иная. В том смысле, что, к огромному счастью, лишь мизерный процент её жителей (в отличие от многострадального Херсона) покинул свои жилища. Процесс переименования улиц здесь идет «в темпе вальса». Электронное обсуждение проходит на портале городского совета «Социально активный гражданин», и есть все основания предполагать, что социально активные граждане имеют возможность отобразить там свое согласие или несогласие с предлагаемыми новыми названиями улиц.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

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