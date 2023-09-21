Новини Одеси та Одеської області

Що таке «мир» для одеситів? – опитування

21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру. Але що означає це слово? Яким буде мир після війни, і чи буде він схожий на мир до 24 лютого? Чи згодні одесити на «поганий мир», який «краще війни»? Та чи може бути «мир у всьому світі»? Про все це ми спитали людей на вулицях нашого міста.

Юрій: «Мир настане тоді, коли перестануть гинути наші люди на всій території України, як військові, так і цивільні. «Худий мир» нам не потрібен, нам потрібна Перемога. Коли буде зруйновано російську федерацію, тоді й настане мир. Є вираз «світ у всьому світі», але це щось абстрактне і нашого випадку не стосується точно».

Тетяна: «Хотілося б, щоб цей день, 21 вересня, був мирний, і щоб мир в Україні якомога скоріше наступив. «Поганий мир» нам не потрібен, ми хочемо жити так, як ми жили до 24 лютого. Ми хочемо бути господарями на своєї землі, у своєму місті. Але після війни мир виглядатиме зовсім по-іншому. Він залежатиме не від мене, а від моїх дітей, онуків. Але ми й зараз радіємо: живемо в Одесі, гарному місті, любимо його, бо ми одесити. «Мир у всьому світі» – це вже політичне питання, а я проста людина, я про це нічого сказати не можу».

Дарія: «Мир – це коли немає загрози від агресора, коли немає обстрілів, коли всі спокійні та щасливі. Мир – це коли українська територія належить Україні: і Крим, і всі захоплені східні регіони. Я вважаю, що «мир у всьому світі» може статися, якщо люди створять мир всередині себе. Якщо агресія проявляється ззовні, значить, вона, хоча б трішки, є в кожному з нас. Якщо люди змінюватимуться, то й світ також змінюватиметься на краще. Я думаю, що мир після війни буде вже інший, тому що люди змінилися – стали більш дружні, свідомі. Раніше, коли було тихо й спокійно, люди, мабуть, цього не цінували, це була звичайна буденність, а після війни миру будуть радіти. Я думаю, все буде краще, аніж було».

Ілля: «Мир – це, мабуть, коли жодна матір не молиться за свого сина, жодна жінка не молиться за свого чоловіка й жодна дитина не молиться за свого батька. Я вважаю, що мир може бути по всьому світі, але це дуже-дуже складно, бо кожен повинен поважати кожного. Після Перемоги обов’язково буде мир. Навіть перші враження після Перемоги будуть яскравими, це будуть сльози, сто відсотків, у кожної людини в Україні. Це щастячко буде, дуже велике щастячко!»

Антоніна: «На «худий мир» ми не погоджуємося: всі території, які законно належать Україні, потрібно відстоювати та виганяти звідти ворога. Нам однозначно потрібна Перемога – жодного прощення за те, що відбувається, ніколи не буде. Я думаю, мир після війни буде іншим, тому що ми повністю змінилися – насамперед світоглядом. Ми більше цінуватимемо своє життя і не поспішатимемо жити. Зараз ми дуже поспішаємо та не оглядаємось на те, що робимо взагалі».

Руслан: «Я волонтер і тільки сьогодні приїхав з Краматорську, і я можу сказати, що люди хочуть миру, ніхто не хоче війни. Миритися треба, так чи інакше, але миру на умовах ворога бути не може. Для мене мир – це Перемога над російською федерацією та повернення всіх наших територій до кордонів 1991 року, а ось що буде далі, я сказати не можу. На жаль, мир ще буде не скоро. «Мир по всьому світі» звісно може бути. Це важко, але ми хоча б маємо хотіти цього».

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати