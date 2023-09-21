Що таке «мир» для одеситів? – опитування

21 вересня у світі відзначають Міжнародний день миру. Але що означає це слово? Яким буде мир після війни, і чи буде він схожий на мир до 24 лютого? Чи згодні одесити на «поганий мир», який «краще війни»? Та чи може бути «мир у всьому світі»? Про все це ми спитали людей на вулицях нашого міста.

Юрій: «Мир настане тоді, коли перестануть гинути наші люди на всій території України, як військові, так і цивільні. «Худий мир» нам не потрібен, нам потрібна Перемога. Коли буде зруйновано російську федерацію, тоді й настане мир. Є вираз «світ у всьому світі», але це щось абстрактне і нашого випадку не стосується точно».

Тетяна: «Хотілося б, щоб цей день, 21 вересня, був мирний, і щоб мир в Україні якомога скоріше наступив. «Поганий мир» нам не потрібен, ми хочемо жити так, як ми жили до 24 лютого. Ми хочемо бути господарями на своєї землі, у своєму місті. Але після війни мир виглядатиме зовсім по-іншому. Він залежатиме не від мене, а від моїх дітей, онуків. Але ми й зараз радіємо: живемо в Одесі, гарному місті, любимо його, бо ми одесити. «Мир у всьому світі» – це вже політичне питання, а я проста людина, я про це нічого сказати не можу».

Дарія: «Мир – це коли немає загрози від агресора, коли немає обстрілів, коли всі спокійні та щасливі. Мир – це коли українська територія належить Україні: і Крим, і всі захоплені східні регіони. Я вважаю, що «мир у всьому світі» може статися, якщо люди створять мир всередині себе. Якщо агресія проявляється ззовні, значить, вона, хоча б трішки, є в кожному з нас. Якщо люди змінюватимуться, то й світ також змінюватиметься на краще. Я думаю, що мир після війни буде вже інший, тому що люди змінилися – стали більш дружні, свідомі. Раніше, коли було тихо й спокійно, люди, мабуть, цього не цінували, це була звичайна буденність, а після війни миру будуть радіти. Я думаю, все буде краще, аніж було».

Ілля: «Мир – це, мабуть, коли жодна матір не молиться за свого сина, жодна жінка не молиться за свого чоловіка й жодна дитина не молиться за свого батька. Я вважаю, що мир може бути по всьому світі, але це дуже-дуже складно, бо кожен повинен поважати кожного. Після Перемоги обов’язково буде мир. Навіть перші враження після Перемоги будуть яскравими, це будуть сльози, сто відсотків, у кожної людини в Україні. Це щастячко буде, дуже велике щастячко!»

Антоніна: «На «худий мир» ми не погоджуємося: всі території, які законно належать Україні, потрібно відстоювати та виганяти звідти ворога. Нам однозначно потрібна Перемога – жодного прощення за те, що відбувається, ніколи не буде. Я думаю, мир після війни буде іншим, тому що ми повністю змінилися – насамперед світоглядом. Ми більше цінуватимемо своє життя і не поспішатимемо жити. Зараз ми дуже поспішаємо та не оглядаємось на те, що робимо взагалі».

Руслан: «Я волонтер і тільки сьогодні приїхав з Краматорську, і я можу сказати, що люди хочуть миру, ніхто не хоче війни. Миритися треба, так чи інакше, але миру на умовах ворога бути не може. Для мене мир – це Перемога над російською федерацією та повернення всіх наших територій до кордонів 1991 року, а ось що буде далі, я сказати не можу. На жаль, мир ще буде не скоро. «Мир по всьому світі» звісно може бути. Це важко, але ми хоча б маємо хотіти цього».