Співробітник одеської мерії загинув у бою на Донбасі

Сьогодні Одеса попрощалася із Дмитром Отставновим, який загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.
Дмитро був співробітником департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
“У війни немає вихідних. Щодня вона з безжальною ненаситністю збирає свою криваву данину.
Під час виконання бойового завдання загинув наш побратим – Дмитро Отставнов.
Закінчилося земне життя людини, яка за покликом серця стала на захист свого рідного дому – України.
Спокійний і розважливий, дружелюбний і відвертий у спілкуванні – таким запам’ятають Дмитра всі, хто знав його, був поруч із ним” – повідомили колеги загиблого.
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