Гіпоксія головного мозку: що робити, коли болить голова і темніє в очах?

Якщо у вас часто болить і паморочиться в голові, при цьому темніє в очах і дзвенить у вухах – це може вказувати на те, що клітинам мозку не вистачає кисню. Чому виникає такий стан і чим загрожує, якщо його не лікувати, пояснила лікар-невролог найвищої категорії Наталія Гомоненко.

Хто схильний до гіпоксії головного мозку

— Різними симптомами гіпоксії головного мозку часто проявляється синдром хребетної артерії (СПА). Ця патологія розвивається на тлі порушення кровотоку в артерії через деформацію її стінки, звуження просвіту, компресії самої судини або навколишніх нервів. Найчастіше цей синдром виникає у комплексі з остеохондрозом шийного відділу хребта.

Довгий час синдром хребетної артерії, який також називають шийною мігренню або синдромом Барре-Льєу, вважався проблемою людей старшого віку. Але останні десятиліття патологія дуже помолодшала і сьогодні зустрічається навіть у дітей. Багато в чому це пов’язано з малорухливим способом життя сучасних людей.

Прояви синдрому як істотно погіршують якість життя людини, а й у міру прогресування патології можуть стати причиною розвитку транзиторних ішемічних атак (гострий короткочасний напад, у якому порушується мозковий кровообіг) і навіть інсульту.

Через що виникає гіпоксія головного мозку

Існує кілька основних причин розвитку СПА. Серед них насамперед виділяють ті, що пов’язані з хребтом: шийний остеохондроз, спондильоз, спондилоартроз, міжхребцеві грижі та протрузії, наслідки травм шиї та спини, уроджені аномалії кісток шиї.

До невертеброгенних причин розвитку синдрому (не пов’язаних з хребтом) належать: атеросклеротична ураження хребетних артерій та інші патології судинної стінки, дефекти та аномалії будови шийних судин, тонічні спазми м’язів шиї.

Основними факторами ризику для розвитку СПА є сидяча робота, тривале перебування за кермом, неправильно обладнане спальне місце, малорухливий спосіб життя в цілому. Відіграє роль та наявність зайвої ваги, високий рівень холестерину, порушення обміну речовин.

Симптоми гіпоксії головного мозку

Шийна мігрень може виявлятися по-різному. Типові ознаки гіпоксії головного мозку — це раптові запаморочення, сильний пульсуючий головний біль, почуття тяжкості в потилиці, прискорене серцебиття, погіршення зору, “мушки” або потемніння в очах, переднепритомний стан або навіть непритомність. Також може спостерігатися шум або дзвін у вухах, зниження слуху, почуття кома або першіння в горлі, хрускіт, біль і скутість в області шийних хребців, порушення рівноваги, хиткість ходи, напади жару і ознобу, що чергуються. Часто деякі симптоми з’являються або посилюються після тривалого перебування в незручній позі або різкому повороті голови.

Крім того, у пацієнтів із синдромом хребетної артерії часто відзначається метеочутливість, зниження концентрації уваги, швидка стомлюваність, сонливість.

Як лікувати гіпоксію головного мозку

Для встановлення діагнозу необхідна консультація невролога, а також рентгенографія шийного відділу хребта, дуплексне сканування судин шиї та голови, ангіографія судин, біохімічний аналіз крові. При необхідності проводиться КТ і МРТ шийного відділу хребта і головного мозку, огляд очного дна, перевірка слуху. Можуть бути потрібні консультації офтальмолога, отоларинголога, судинного хірурга.

Метод лікування залежить від причини, що спричинила порушення кровотоку. Призначаються протинабрякові препарати, що усувають стиск судин сусідніми тканинами; ангіопротектори та венотоніки для зміцнення стінок судин; нейропротектори, що захищають нервову тканину від ішемії; антиоксиданти, що покращують обмін речовин у клітинах головного мозку; міорелаксанти, що знижують підвищений тонус м’язів; спазмолітики для усунення головного болю; вітаміни групи Ст.

При здавленні судин хребцями пацієнтам показано носіння коміра Шанцю, фізіотерапію, лікувальну фізкультуру, масаж.

У складних випадках іноді показано хірургічне лікування.

Методи профілактики гіпоксії головного мозку

Для запобігання розвитку шийної мігрені:

спіть на ортопедичному матраці та невисокій подушці;

проводьте менше часу в телефоні та планшеті – використання цих гаджетів потребує незручного положення та напруги шиї;

регулярно робіть легкий самомасаж та розминку шийних м’язів.

Ірина Кадченко

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