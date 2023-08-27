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Алергія на продукти харчування: як розпізнати та що робити при загостренні

Алергія на продукти харчування: як розпізнати та що робити при загостренні

У розпал сезону овочів і фруктів вас регулярно почали турбувати незрозумілі симптоми, схожі чи на застуду, чи на шлунковий розлад? Це може бути алергічна реакція на дині, персики чи помідори. Чому виникає харчова алергія, кому загрожує і чи можна її позбутися, розповів лікар-терапевт Дмитро Барабанов.

Чому може виникнути алергічна реакція?

Харчова алергія — це комплекс симптомів, що виникають через неадекватну імунну реакцію організму на певні продукти харчування або їх окремі компоненти. При цьому симптоми алергії можуть виникнути від вживання навіть мінімальної кількості їжі. Іноді, щоб запустити реакцію, досить просто торкнутися харчового алергену губами.

Як правило, алергічна реакція виникає на білок, дуже рідко – на вуглеводи та жири.

Хто у групі ризику?

Здебільшого харчова алергія вперше проявляється ще у дитячому віці. Вилікуватись від неї за допомогою медикаментів неможливо. Однак більше половини дітей її «переростають» за умови тривалого вилучення з раціону продуктів, що викликають алергічну реакцію.

Серед дорослих від харчової алергії частіше страждають люди із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчовивідних шляхів. Чинниками ризику вважаються також ожиріння, часті вірусні чи грибкові інфекції, дефіцит вітаміну Д, зловживання алкоголем.

Крім того, перехресна реакція на низку продуктів часто зустрічається у пацієнтів з іншими алергічними захворюваннями, зокрема з бронхіальною астмою, атопічним дерматитом, полінозом – алергією на пилок. Наприклад, ті, хто чутливий до пилку амброзії, можуть мати перехресну алергію на банани, огірки, дині, насіння, кабачки.

Як проявляється харчова алергія

У переважній більшості випадків відповідь організму на харчовий алерген негайна і проявляється протягом декількох хвилин або через 1-2 години після вживання «небезпечних» продуктів. Триматися симптоми можуть кілька днів, а іноді й тижнів. Прояви алергії та їх тривалість залежать від різних факторів – алергену та його кількості, віку та індивідуальної чутливості пацієнта.

  • З боку шлунково-кишкового тракту це можуть бути нудота, блювання, спазми та кольки в животі, відсутність апетиту, розлад випорожнень (пронос чи запор).
  • З боку дихальної системи – задишка, кашель, чхання, припухлість та печіння у носоглотці, нежить.
  • Можливі і висипання, що сверблять на шкірі, сльозогінність і почервоніння очей, закладеність вух, головний біль.
  • Іноді спостерігаються підвищення артеріального тиску, аритмія, біль у грудях.

Найнебезпечніша реакція організму на вживання продукту-алергену – це анафілактичний шок. Він представляє небезпеку для життя і проявляється великим висипом, утрудненим диханням, хрипами, запамороченням, непритомністю.

При підозрі на цей стан треба терміново викликати швидку або везти людину до лікарні самостійно.

Як лікується харчова алергія

лікар-терапевт Дмитро Барабанов

лікар-терапевт Дмитро Барабанов

Діагностика харчової алергії починається з огляду та ретельного опитування пацієнта для виявлення зв’язку між прийомом певної їжі та появою симптомів. Також проводять шкірні проби з харчовими алергенами, аналіз крові на імуноглобуліни, харчова провокаційна проба.

За результатами обстежень лікар складає гіпоалергенну дієту, з якої виключаються не лише самі алергени, а й близькі до них продукти. Безпосередні симптоми алергії знімаються чи полегшуються за допомогою антигістамінних препаратів. Також часто потрібні заходи щодо відновлення мікрофлори кишечника та зміцнення імунітету.

Допоможе дієта

Якщо у вас немає можливості зробити шкірні проби або їх результати неоднозначні, самостійно дотримуйтесь дієти. Страви в ідеалі тушкуйте, варіть та запікайте. Харчуйте невеликими порціями.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Найбільш поширені алергени — це білки, що містяться в коров’ячому молоці, яйцях, арахісі, кунжуті, рибі, морепродуктах, горіхах, сої та пшениці. Також досить часто трапляється алергія на деякі

Ірина Кадченко

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