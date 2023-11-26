Змія на Приморському бульварі та кращий оселедець: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

20 листопада

Фонтан у Міському саду сьогодні немов замислився: йти на щорічну консервацію чи ще почекати? Він вже струменями не б’є, але ж, як бачите, його резервуар все ще з водою…

21 листопада

От ніколи не знаєш, який артоб’єкт чи якась інша цікавинка зустріне вас у тому чи іншому у старому одеському дворику.

22 листопада

З почутого від покупця в «рибному місці» на одеському Привозі: «Однаковий оселедець, однакова реклама. А ціни — різні… Признавайтеся, чий краще!»

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23 листопада

Отакий артоб’єкт зустріли ми на Приморському бульварі. Не шипить, не кусається. Працює рекламою.

24 листопада

З інсталяції зі зізнанням любові до Одеси на Старосінній площі нещодавно щезла літера «а». Писали, що її вкрали чи просто зламали, коли залізали, аби зробити «вражаюче селфі». Новенька літера «а» вже на своєму місці.

25 листопада

Одеські вітрини старанно прикрашаються до улюблених свят, намагаючись підняти настрій одеситам.

26 листопада

Завітала до Одеси непогода, вкрила снігом вуличні вази… А листя ще й пожовтіти не встигло…

Фото авторки