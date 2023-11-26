Новини Одеси та Одеської області

Змія на Приморському бульварі та кращий оселедець: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Змія на Приморському бульварі та кращий оселедець: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 20 по 26 листопада?

20 листопада

Фонтан у Міському саду сьогодні немов замислився: йти на щорічну консервацію чи ще почекати? Він вже струменями не б’є, але ж, як бачите, його резервуар все ще з водою…

Фото дня: фонтан в Горсаду

21 листопада

От ніколи не знаєш, який артоб’єкт чи якась інша цікавинка зустріне вас у тому чи іншому у старому одеському дворику.

Фото дня: в одесском дворике

22 листопада

З почутого від покупця в «рибному місці» на одеському Привозі: «Однаковий оселедець, однакова реклама. А ціни — різні… Признавайтеся, чий краще!»

Фото дня: селедка на Привозе

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23 листопада

Отакий артоб’єкт зустріли ми на Приморському бульварі. Не шипить, не кусається. Працює рекламою.

Фото дня: на Приморском бульваре

24 листопада

З інсталяції зі зізнанням любові до Одеси на Старосінній площі нещодавно щезла літера «а». Писали, що її вкрали чи просто зламали, коли залізали, аби зробити «вражаюче селфі». Новенька літера «а» вже на своєму місці.

Фото дня: на Старосенной площади

25 листопада

Одеські вітрини старанно прикрашаються до улюблених свят, намагаючись підняти настрій одеситам.

Фото дня: новогодняя витрина

26 листопада

Завітала до Одеси непогода, вкрила снігом вуличні вази… А листя ще й пожовтіти не встигло…

Фото дня: вазон и снег

Фото авторки

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