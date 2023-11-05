Початок листопада в Одесі: до Нового року готово майже все (фоторепортаж)

Центр Одеси в хелловінських тонах. Ну чи просто осінніх. А от зайшли ми до магазинівочам не повірили. Здається, що Новий рік наступає через тиждень.

Та ні, то ж «традиція» в нас така, ще довоєнна: бігти кудись, поспішати…

Що на полицях? Новорічні прикраси для ялинок, суто зимові подарунки «під ялинку». Санта-Клауси. І все це – новорічне, яскраве, очам приємно.

Чи не зарано?

– Та в нас вже у жовтні все це було на вітринах і полицях, – розказала мені продавчиня, ще й «здивувалась моєму здивуванню».

Боже, яка краса! Ялинки зелені, ялинки срібні, ялинки «в снігу». Усіх розмірів та на будь-який смак. Звісно, штучні.

Дивувалась я, милувалась та й згадала, як шукала на вулицях Одеси у грудні минулого року новорічні прикмети.

А тут їх і шукати не треба. Ну хіба що поки не на вулицях.

До речі (це серйозно!): новорічні ялинки поки що не продаються. Я, звісно, маю на увазі живі…

Фото авторки