Змея на Приморском бульваре и лучшая селедка: семь мгновений одесской недели (фото)

20 ноября

Фонтан в Городском саду сегодня словно задумался: идти на ежегодную консервацию или еще подождать? Он и струями уже не бьет, но, как видите, его резервуар все еще полон воды…

21 ноября

Вот никогда не знаешь, какой арт-объект или какая-нибудь другая интересность встретит вас в том или ином старом одесском дворике.

22 ноября

Из услышанного от покупателя в «рыбном месте» на одесском Привозе: «Одинаковая селедка, одинаковая реклама. А цены – разные… Признавайтесь, чья лучше!»

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23 ноября

Вот такой арт-объект встретили мы на Приморском бульваре. Не шипит, не кусается. Работает рекламой.

24 ноября

Из инсталляции с признанием любви к Одессе на Старосенной площади недавно исчезла буква «а». Писали, что ее украли или просто сломали, когда залезали, чтобы сделать «удивительное селфи». Новенькая буква «а» уже на своем месте.

25 ноября

Одесские витрины старательно украшаются к любимым праздникам, пытаясь поднять настроение одесситам.

26 ноября

Пришла в Одессу непогода, укрыла снегом уличные вазы… А листья еще и пожелтеть не успели…

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