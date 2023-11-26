Новости Одессы и Одесской области

Змея на Приморском бульваре и лучшая селедка: семь мгновений одесской недели (фото)

Змея на Приморском бульваре и лучшая селедка: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они — мгновения недели с 20 по 26 ноября?

20 ноября

Фонтан в Городском саду сегодня словно задумался: идти на ежегодную консервацию или еще подождать? Он и струями уже не бьет, но, как видите, его резервуар все еще полон воды…

Фото дня: фонтан в Горсаду

21 ноября

Вот никогда не знаешь, какой арт-объект или какая-нибудь другая интересность встретит вас в том или ином старом одесском дворике.

Фото дня: в одесском дворике

22 ноября

Из услышанного от покупателя в «рыбном месте» на одесском Привозе: «Одинаковая селедка, одинаковая реклама. А цены – разные… Признавайтесь, чья лучше!»

Фото дня: селедка на Привозе

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

23 ноября

Вот такой арт-объект встретили мы на Приморском бульваре. Не шипит, не кусается. Работает рекламой.

Фото дня: на Приморском бульваре

24 ноября

Из инсталляции с признанием любви к Одессе на Старосенной площади недавно исчезла буква «а». Писали, что ее украли или просто сломали, когда залезали, чтобы сделать «удивительное селфи». Новенькая буква «а» уже на своем месте.

Фото дня: на Старосенной площади

25 ноября

Одесские витрины старательно украшаются к любимым праздникам, пытаясь поднять настроение одесситам.

Фото дня: новогодняя витрина

26 ноября

Пришла в Одессу непогода, укрыла снегом уличные вазы… А листья еще и пожелтеть не успели…

Фото дня: вазон и снег

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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