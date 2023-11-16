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У одеситів є кілька днів, щоб прогулятися біля фонтанів

У одеситів є кілька днів, щоб прогулятися біля фонтанів

Цього року одеські фонтани через сприятливу погоду працювали майже на місяць довше. Але вже наступного тижня останні чотири фонтани також законсервують на зиму.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що зазвичай одеські фонтани працюють з 1 квітня, а до 1 листопада їх всі закривають на зимовий період.

Але осінь цього року виявилася настільки теплою, що фонтани продовжували милувати око одеситам та гостям міста до наступання холодів.

У міськраді повідомили, що на балансі Комунального підприємства «Сервісний центр» всього нараховується 27 фонтанів, чотири з яких продовжують радувати одеситів та гостей міста.

Усі вони розташовані в центрі Одеси: на Театральній площі, Приморському бульварі, в Міському саду та Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (фонтан «Ваза мала»).

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Але вже наступного тижня – з 20 по 24 листопада – запланована консервація цих чотирьох фонтанів.

Також у міськраді розказали, що протягом періоду роботи фонтанів, комунальники проводили їхнє обслуговування: прибирання чаш фонтанів і збір сміття, яке потрапляє у воду, чищення зовнішніх фільтрів і форсунок, промивання піщаного фільтра й додавання води до потрібного рівня.

Але траплялися й акти вандалізму. Постраждав фонтан на Привокзальній площі – йому поламали форсунки. Пошкодили фонтан у Міському саду – влітку невстановлений чоловік заліз на верхній контур фонтана, внаслідок чого були виведені з ладу динамічні форсунки цього контуру.

Та найбільшу кількість пошкоджень зазнав фонтан на Кримському бульварі –  Велика кількість підлітків знаходилась у фонтані, вони викручували форсунки, на верхній чаші зривали гранітне покриття та виводили з ладу трубопроводи верхньої чаші.

Але комунальникам вдавалося все відремонтувати і привести у відповідний вигляд, повідомили у мерії.

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