У одеситів є кілька днів, щоб прогулятися біля фонтанів

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що зазвичай одеські фонтани працюють з 1 квітня, а до 1 листопада їх всі закривають на зимовий період.

Але осінь цього року виявилася настільки теплою, що фонтани продовжували милувати око одеситам та гостям міста до наступання холодів.

У міськраді повідомили, що на балансі Комунального підприємства «Сервісний центр» всього нараховується 27 фонтанів, чотири з яких продовжують радувати одеситів та гостей міста.

Усі вони розташовані в центрі Одеси: на Театральній площі, Приморському бульварі, в Міському саду та Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (фонтан «Ваза мала»).

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Але вже наступного тижня – з 20 по 24 листопада – запланована консервація цих чотирьох фонтанів.

Також у міськраді розказали, що протягом періоду роботи фонтанів, комунальники проводили їхнє обслуговування: прибирання чаш фонтанів і збір сміття, яке потрапляє у воду, чищення зовнішніх фільтрів і форсунок, промивання піщаного фільтра й додавання води до потрібного рівня.

Але траплялися й акти вандалізму. Постраждав фонтан на Привокзальній площі – йому поламали форсунки. Пошкодили фонтан у Міському саду – влітку невстановлений чоловік заліз на верхній контур фонтана, внаслідок чого були виведені з ладу динамічні форсунки цього контуру.

Та найбільшу кількість пошкоджень зазнав фонтан на Кримському бульварі – Велика кількість підлітків знаходилась у фонтані, вони викручували форсунки, на верхній чаші зривали гранітне покриття та виводили з ладу трубопроводи верхньої чаші.

Але комунальникам вдавалося все відремонтувати і привести у відповідний вигляд, повідомили у мерії.