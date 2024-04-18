Новини Одеси та Одеської області

Квітень по-одеськи: розцвіли кав’ярні, прикрасились магазини (фоторепортаж)

Квітень по-одеськи: розцвіли кав’ярні, прикрасились магазини (фоторепортаж)

Здається, в цей по-літньому теплий одеський квітень не тільки природа намагається підняти нам настрій раннім цвітінням, сонечком (хай навіть с короткочасними дощами). Ви ж, мабуть, вже побачили, як прикрасились різні заклади… Вони розквітнули, як і природа.

Ой, мабуть, справа не тільки в рекламі! І навіть не тільки в отих одеських «штучках», що зустрічаються нам майже на кожному кроці.

Одесские витрины весной,
Одесские витрины весной, белые цветы
Одесские витрины весной, розовый фасад
Одесские витрины весной, елки-бутылки
Одесские витрины весной, палисадник

Вулиці міста підіймають настрій в ці важкі часи. Намагаються, як можуть. Не встигли ми розпрощатись з новорічною красою одеських вітрин, як от вам – все вбрання перетворилось на майже літнє. Та ще яке!

От вже й маленькі кав’ярні прикрасились цілими квітучими галереями. А десь просто з нами жартують за допомогою різних речей, які теж стають прикрасами. Хай навіть це лише маленькі стільці.

Одесские витрины весной, стульчик
Одесские витрины весной, столик
Одесские витрины весной, шарики
Одесские витрины весной,
Одесские витрины весной, розовые цветы

Ну а якщо поруч з якимось закладом є хоч маленька «земельна ділянка», то вона так прикрашена, що стає місцем для фотосесії. Хоч на конкурс! На жаль, не до конкурсів зараз…

– Дивись, кав’ярня розцвіла!.. – почула я днями.

Дійсно, розцвіла. І не одна. І не тільки кав’ярня. Ви ж тільки придивіться, як все це виглядає! І це ми зробили лише невеличку фотопідбірку, проходячи вулицями міста…

Одесские витрины весной, лестница
Одесские витрины весной, зайчик
Одесские витрины весной,
Одесские витрины весной, букет
Одесские витрины весной, весенний декор

Фото авторки

Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk