Квітень по-одеськи: розцвіли кав’ярні, прикрасились магазини (фоторепортаж)

Ой, мабуть, справа не тільки в рекламі! І навіть не тільки в отих одеських «штучках», що зустрічаються нам майже на кожному кроці.

Вулиці міста підіймають настрій в ці важкі часи. Намагаються, як можуть. Не встигли ми розпрощатись з новорічною красою одеських вітрин, як от вам – все вбрання перетворилось на майже літнє. Та ще яке!

От вже й маленькі кав’ярні прикрасились цілими квітучими галереями. А десь просто з нами жартують за допомогою різних речей, які теж стають прикрасами. Хай навіть це лише маленькі стільці.

Ну а якщо поруч з якимось закладом є хоч маленька «земельна ділянка», то вона так прикрашена, що стає місцем для фотосесії. Хоч на конкурс! На жаль, не до конкурсів зараз…

– Дивись, кав’ярня розцвіла!.. – почула я днями.

Дійсно, розцвіла. І не одна. І не тільки кав’ярня. Ви ж тільки придивіться, як все це виглядає! І це ми зробили лише невеличку фотопідбірку, проходячи вулицями міста…

Фото авторки