Квітень по-одеськи: розцвіли кав’ярні, прикрасились магазини (фоторепортаж)

Здається, в цей по-літньому теплий одеський квітень не тільки природа намагається підняти нам настрій раннім цвітінням, сонечком (хай навіть с короткочасними дощами). Ви ж, мабуть, вже побачили, як прикрасились різні заклади… Вони розквітнули, як і природа.
Ой, мабуть, справа не тільки в рекламі! І навіть не тільки в отих одеських «штучках», що зустрічаються нам майже на кожному кроці.
Вулиці міста підіймають настрій в ці важкі часи. Намагаються, як можуть. Не встигли ми розпрощатись з новорічною красою одеських вітрин, як от вам – все вбрання перетворилось на майже літнє. Та ще яке!
От вже й маленькі кав’ярні прикрасились цілими квітучими галереями. А десь просто з нами жартують за допомогою різних речей, які теж стають прикрасами. Хай навіть це лише маленькі стільці.
Ну а якщо поруч з якимось закладом є хоч маленька «земельна ділянка», то вона так прикрашена, що стає місцем для фотосесії. Хоч на конкурс! На жаль, не до конкурсів зараз…
– Дивись, кав’ярня розцвіла!.. – почула я днями.
Дійсно, розцвіла. І не одна. І не тільки кав’ярня. Ви ж тільки придивіться, як все це виглядає! І це ми зробили лише невеличку фотопідбірку, проходячи вулицями міста…
Фото авторки