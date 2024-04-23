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«Жах! Який жах!»: у будинку на одеському Пересипу після нічної атаки рашистів (фоторепортаж)

«Жах! Який жах!»: у будинку на одеському Пересипу після нічної атаки рашистів (фоторепортаж)

Ми в одному з будинків на одеському Пересипу, що став жертвою шахедної атаки рашистів. Перше, що чую, заходячи під арку, це слова, які повторює і повторює літня жінка: «Жах! Який жах!»…

Який жах… Це не єдиний будинок, де сталася біда. Та люди все одно кажуть: «Ніхто не загинув. Вже щастя!».

Пересыпь, 23 апреля 2024, жильцы
Пересыпь, 23 апреля 2024, у дороги
Пересыпь, 23 апреля 2024, арка
Пересыпь, 23 апреля 2024, разрушения
Пересыпь, 23 апреля 2024, дом
Пересыпь, 23 апреля 2024, окна
Дом на Пересыпи после атаки 23 апреля 2024

Потім згадують про постраждалих. Навіть довелось почути, як чоловік цієї ночі закрив собою літню матір, коли «падала стеля». Жінка не постраждала, а от чоловік у важкому стані у лікарні: його хребет прийняв удар…

Заходимо в будинок, таки жах: здається. майже нічого «живого» не залишилося, майже все зруйновано. Плівка, скло, інші роботи… Рятувальники попереджають, що тут усюди все ще небезпечно…

Пересыпь, 23 апреля 2024, пострадавший
Пересыпь, 23 апреля 2024, разрушения
Пересыпь, 23 апреля 2024, внутри дома
Пересыпь, 23 апреля 2024, последствия прилета
Пересыпь, 23 апреля 2024, двор
Пересыпь, 23 апреля 2024, дом разрушен
Пересыпь, 23 апреля 2024, у разрушенного дома

Посередині двору сидить літній чоловік, поруч – двері з якоїсь квартири. Такий от «малюночок після чергового рашистського подарунка»…

– Від квартири майже нічого вже немає, – чую тихий-тихий голос (майже шепіт) ще однієї жительки будинку.

Пересыпь, 23 апреля 2024, дверь
Пересыпь, 23 апреля 2024, во дворе
Пересыпь, 23 апреля 2024, после ночной атаки
Пересыпь, 23 апреля 2024, после прилета
Пересыпь, 23 апреля 2024, что осталось от дома
Пересыпь, 23 апреля 2024, авто
Пересыпь, 23 апреля 2024, выбитые окна

На вулиці присіли декілька жителів з будинків, що розташовані поруч. Там теж – своя біда, але, як розповідає Надія – жителька одного за них, – «з нами легше»:

– В мене вилетіло два вікна, рухнула частина стелі. Та ми живі. Навіть тваринки наші не постраждали. Іншим важче… А нам вже й плівку видали…

Таке от «легше»…

На старій вулиці поруч з квітами – розташувалося (це вже звична картина) містечко, де надають допомогу.

Люди розбирають завали. Усюди відчувається запах гару…

Пересыпь, 23 апреля 2024, разбор завалов
Пересыпь, 23 апреля 2024, пункт помощи
Пересыпь, 23 апреля 2024, разрушения
Пересыпь, 23 апреля 2024, жильцы, завалы
Пересыпь, 23 апреля 2024, пострадавшие
Пересыпь, 23 апреля 2024, помощь
Пересыпь, 23 апреля 2024, завалы, разбор
Пересыпь, 23 апреля 2024, что осталось от авто

– А ми з тобою все жалілися, що злива набридла, – каже жінка своїй подрузі поруч з оцим містечком. Навіть намагається усміхнутися…

Тримаймося!..

Пересыпь, 23 апреля 2024-2
Пересыпь, 23 апреля 2024-3
Пересыпь, 23 апреля 2024-4
Пересыпь, 23 апреля 2024, руины
Пересыпь, 23 апреля 2024, стены
Пересыпь, 23 апреля 2024, разрушенный дом
Пересыпь, 23 апреля 2024, дом и авто
Пересыпь, 23 апреля 2024, во дворе
Пересыпь, 23 апреля 2024, стена
Пересыпь, 23 апреля 2024-5
Пересыпь, 23 апреля 2024-6
Пересыпь, 23 апреля 2024, машина
Пересыпь, 23 апреля 2024, жилец
Пересыпь, 23 апреля 2024, палатка
Пересыпь, 23 апреля 2024, оказание помощи
Пересыпь, 23 апреля 2024, в пункте помощи
Пересыпь, 23 апреля 2024, где помощь
Пересыпь, 23 апреля 2024, авто у дома
Пересыпь, 23 апреля 2024, у дома

Фото авторки та Ігоря Казанжі

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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