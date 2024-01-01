Одеський Приморський бульвар в перший день 2024 року: без новорічних ознак і з особливим «присмаком» (фоторепортаж)

Приморський бульвар: без новорічних ознак

Якщо про природу, то, здається, що на вулиці — пізня осінь: мокра, з опалим листям. Але про погоду ніхто навіть не згадує, не жаліється. Бо є щось більше, що обговорюють люди.

Три літні жінки вітаються, одразу переходять на тему минулої ночі. Згадують про якусь Олену, яка «майже усю ніч просиділа в сховищі, а потім в неї була істерика». Виявилось, що поки жінка сиділа у тому сховищі увесь час новорічної повітряної тривоги, то їй все марилось, ніби в її будинок влучили…

А що ж сам Приморський, який нам торік відкрили для прогулянок?

Як і раніше, потрапити на Приморський через тещин міст ви не зможете: він перекритий, як і Стамбульський та Грецький парки… Тож стежки до бульвару ті ж самі: Катерининська та Думська площі, Воронцовський провулок…

Здається, у центрі міста лише Приморський бульвар якось не звернув уваги на те, що наближається Новий рік: ніяких прикрас, ялинок, декору і всього того, чим він славився зазвичай напередодні новорічних свят.

Ну хіба що Музей воскових фігур прикрасив своє рекламне чудовисько «під Санту». З розваг ще запрошують подивитись на живих змій.

На Приморському бульварі все по-іншому

Все по-іншому… Яке життя, такий й Новий рік: на вас дивляться вікна історичних будинків з фанерою замість скла…

Людей багато, треба ж десь дихати повітрям разом з дітьми, але ж знов лунає повітряна тривога. Вона тут «серйозна»: сигнал лунає довго, людей попереджають по кілька разів не нехтувати почутим…

Дивлюсь на невпізнанно закритого Дюка, згадую, як під час ковідного карантину вперше в житті побачила той бульвар зовсім безлюдним… І як лякала та незвична тиша… А страшне ще було попереду!

Перший день Нового 2024 року на Приморському бульварі… Ні ярмарку, ні каруселі, ні ялинки, ні новорічного декору. І якійсь особливий «присмак»…

Перекриті історичні сходи… Протитанкові їжаки… Нещасний понівечений готель «Одеса»… Попередження про «чергову» повітряну тривогу…

А люди йдуть і йдуть на свій рідний бульвар, намагаються усміхатися і вітають один одного з Новим роком — з одним-єдиним побажанням…

Фото: Марія Котова