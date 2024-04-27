Одесити занурились в події далекого минулого: Великодня реконструкція на Дерибасівській (фоторепортаж)

Шляхом останніх земних днів Христа… Це не вистава, не свято… БФ «Добрий самарянин» провів масштабну Великодню реконструкцію подій далекого минулого. І треба було бачити, яка величезна кількість людей зібрались на головній вулиці міста, аби стати учасниками тих далеких подій.
Ісус у білому… Юда у сірому… Римські легіонери, цар Ірод, суд Пілата і люди, люди, люди… Такі різні люди, які ніяк не можуть зрозуміти, хто правий, хто…
Дерибасівська змінилась на очах. Протиснутись важко: людей дуже багато. Ісус слідує своїм шляхом скорботи… Шлях довгий, все поділено на своєрідні «відрізки»: тут ще тільки почули про месію, тут вже люди виносять власний вирок… Відомі драматичні події набирають обертів…
У БФ «Добрий самарянин» розповідають: костюми для реконструкції були виконані за старовинними зразками на основі іконографії.
Додамо, що ця повна Великодня реконструкція – перша з початку повномасштабної війни.
Як це все було – дивіться на наших світлинах:
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Фото авторки