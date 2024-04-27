Новини Одеси та Одеської області

Одесити занурились в події далекого минулого: Великодня реконструкція на Дерибасівській (фоторепортаж)

Одесити занурились в події далекого минулого: Великодня реконструкція на Дерибасівській (фоторепортаж)

Шляхом останніх земних днів Христа… Це не вистава, не свято… БФ «Добрий самарянин» провів масштабну Великодню реконструкцію подій далекого минулого. І треба було бачити, яка величезна кількість людей зібрались на головній вулиці міста, аби стати учасниками тих далеких подій.

Ісус у білому… Юда у сірому… Римські легіонери, цар Ірод, суд Пілата і люди, люди, люди… Такі різні люди, які ніяк не можуть зрозуміти, хто правий, хто…

Пасхальная реконструкция в Одессе
Пасхальная реконструкция в Одессе
Пасхальная реконструкция в Одессе4
Пасхальная реконструкция в Одессе5
Пасхальная реконструкция в Одессе6
Пасхальная реконструкция в Одессе7
Пасхальная реконструкция в Одессе8

Дерибасівська змінилась на очах. Протиснутись важко: людей дуже багато. Ісус слідує своїм шляхом скорботи… Шлях довгий, все поділено на своєрідні «відрізки»: тут ще тільки почули про месію, тут вже люди виносять власний вирок… Відомі драматичні події набирають обертів…

Пасхальная реконструкция в Одессе9
Пасхальная реконструкция в Одессе10
Пасхальная реконструкция в Одессе11
Пасхальная реконструкция в Одессе
Пасхальная реконструкция в Одессе13
Пасхальная реконструкция в Одессе14
Пасхальная реконструкция в Одессе15
Пасхальная реконструкция в Одессе16
Пасхальная реконструкция в Одессе17

У БФ «Добрий самарянин» розповідають: костюми для реконструкції були виконані за старовинними зразками на основі іконографії.

Додамо, що ця повна Великодня реконструкція – перша з початку повномасштабної війни.

Як це все було – дивіться на наших світлинах:

Пасхальная реконструкция в Одессе
Пасхальная реконструкция в Одессе19
Пасхальная реконструкция в Одессе20
Пасхальная реконструкция в Одессе21
Пасхальная реконструкция в Одессе
Пасхальная реконструкция в Одессе23
Пасхальная реконструкция в Одессе
Пасхальная реконструкция в Одессе
Пасхальная реконструкция в Одессе
Пасхальная реконструкция в Одессе26
Пасхальная реконструкция в Одессе27

Вас також може зацікавити: Песах 2024: коли і як святкувати, традиції та заборони.

Фото авторки

Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk