Погода в Одесі 29 квітня: чи буде теплим понеділок

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 29 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями, а повітря вдень прогріється до 22-23°С.
Прогноз погоди в Одесі на 29 квітня
В Одесі у понеділок мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 11-13°С тепла, вдень вона підніметься до 20-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 квітня
По Одеській області мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 8-13°С, вдень 18-23°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.