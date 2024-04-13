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Як розірвати шлюб через суд: що потрібно знати

Як розірвати шлюб через суд: що потрібно знати

Коли шлюб перестає приносити радість, закон дозволяє розірвати його через суд. Згідно з Сімейним кодексом України, для цього необхідно подати позовну заяву та ряд документів.

Процес включає вирішення питань щодо дітей та майна, а також можливість повернення дошлюбного прізвища. Суд розгляне всі обставини та вирішить, чи можливе примирення. Якщо ні, то він постановить рішення про розірвання шлюбу. Важливо підійти до процесу з гідністю та без взаємних образ.

Як подати на розлучення через суд і скільки це коштує

Згідно ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

До позовної заяви до суду подаються документи в двох екземплярах:

  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія свідоцтва про народження дитини/дітей (якщо дітей немає, то документи не потрібні);
  • копія свідоцтва про шлюб;
  • копії довідки про склад сім’ї (якщо у вас дітей немає, то цей документ не потрібен).

До документів важливо докласти квитанцію про оплату судового збору. Ви можете оплатити судовий збір в будь-якому банку, маючи при цьому паспорт, ідентифікаційний коду. За подання до суду позовної заяви про розірвання шлюбу сплачується 1211,20 грн (станом на 13.04.2024).

Пишемо заяву

В заяві вкажіть, коли, де, з ким ви зареєстрували шлюб (відповідно до свідоцтва), чи є спільні діти, чи є спільне майно. В заяві до суду не описуйте взаємні образи та подробиці життя. Достатньо буде вказати, що подружнє життя не склалось, що втрачено почуття любові, поваги, взаєморозуміння та підтримки. Вкажіть, чи проживаєте разом чи окремо, чи ведеться спільне господарство. Просіть суд ваші вимоги задовольнити.

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В суді будуть з’ясовані чи дійсно у вас такі відносини, що унеможливлюють  проживання однією сім’єю, чи можливо (неможливо) примирення.

В суді поводьтесь гідно, без взаємних докорів, образ, принижень.

Якщо ви бажаєте внести зміни щодо прізвище після розірвання шлюбу, ви маєте на це право. Як передбачено ст. 113 Сімейного Кодексу України, особа, яка змінила своє прізвище у зв`язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Що відбувається в суді при розлученні

Згідно ст.112 Сімейного Кодексу України суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Важливо знати, що подружжя має право у добровільному порядку вирішити питання про місце мешкання їх дітей, для чого укласти між собою письмовий договір (засвідчений нотаріально) щодо здійснення батьківських прав та визначення місця проживання дітей.

З ким залишиться дитина?

Якщо цього не було зроблено, подати в судовому засіданні клопотання щодо вирішення питання щодо виховання дітей.

Бувають ситуації, коли вирішено, що дитина залишається з матір’ю (батьком) у кого нова родина. В новій родині до дитини можуть ставитися погано, ображати, сварити і дитина страждає. В такому випадку інша сторона подружжя може в суді заявити, щоб переглянути місце проживання дитини без позбавлення іншої сторони батьківських прав.

При цьому судом ретельно досліджуються обставини: інтереси дітей, ситуація, що склалася в родині між батьками, тривалість мешкання дітей з одним із подружжя, належне виконання батьківських обов’язків.

Рішенням суду дитина передається другому з батьків, бабі, дідові, іншим родичам – за їх бажанням або органові опіки та піклування.

Якщо неможливо зберегти сімейні відносини, важливо розлучитися без взаємної неприязні та не вплинути на стосунки між дітьми.

Вікторія Гусакова, юрист
Вікторія Гусакова ПРОФІЛЬ
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