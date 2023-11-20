Як оформити інвалідність під час воєнного стану?

Щоб пройти МСЕК, необхідно отримати направлення від лікаря (форма 088/о). Зверніть увагу, що висновок декларації при цьому не є обов’язковим.

Важливо: у разі необхідності огляду пацієнта, який не може прибути на комісію, члени комісії самі виїжджають до медустанови або до пацієнта додому.

Також для спрощення проведення МСЕК під час війни Кабмiн ухвалив постанову, яка передбачає в деяких випадках встановлення інвалідності заочно, незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування людини.

У разі неможливості проходження повторного огляду, який припав на період дії воєнного стану, цей огляд переноситься строком не пізніше шести місяців після його скасування.

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