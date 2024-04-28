Одеський «будинок із повішеною» приємно перетворився (фото)

Огорнутий легендою будинок став нагадувати свою колишню красу. А історія з ним — давня…

«Я руйнуюсь і скоро впаду», – отакий банер «красувався» на будинку у липні 2020 року. Про лева та орлів тоді тільки згадували: будинок стояв без них вже давно…

Тоді «Одеське життя» розповідало про історію цього будинку. Багато робіт мешканці будинку свого часу провели власним коштом. Це ж «справжній витвір мистецтва раннього за періодом і зрілого за змістом модерну, створеного одним із найкращих архітекторів-модерністів Одеси – Мойсеєм Ісаковичем Лінецьким у співавторстві із Самуїлом Гальперсоном». Дата будівництва: 1902-1903 роки. Колись це був прибутковий будинок Луцького. Пам’ятка архітектури та містобудування…

Що втратила за багато років одеська пам’ятка архітектури? Крім ваз, будинок з часом втратив і кілька по-справжньому значущих елементів…

У листопаді 2021 року ми повідомляли, що на одеський «будинок з повішеною» чекає ремонт та реставрація. А потім почалась повномасштабна війна…

А тепер – наче диво: орли знов повернулись, а з ними – й лев. І старий будинок став схожим сам на себе…

До речі, чому ж він зветься «будинок з повішеною»?

Бо ж він відомий за скульптурним зображенням голови дівчини з петлею на шиї (до речі, подібні зображення є в Одесі та на інших будівлях).

А ось щодо зображення саме цієї дівчини на фасаді існує кілька таємничих легенд. Наче барельєф нагадує про родичку чи то першого власника будинку, чи його архітектора. Або інший варіант: зображена дівчина – це невільниця, насильно відправлена в турецький гарем. Вважається, що це – «чергова одеська байка».

До речі, про інших дам з «мотузками на шиях», що зустрічаються на одеських фасадах, читайте у матеріалі «Одеського життя» із коментарями одеського краєзнавця Дмитра Жданова.

Фото авторки