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Одеський «будинок із повішеною» приємно перетворився (фото)

Одеський «будинок із повішеною» приємно перетворився (фото)

Орли та лев знов прикрашають відомий одеський дохідний будинок Луцького, що знаходиться на розі Маразліївської та Бурятинського провулку (колишнього Нахімова), відомий як «будинок з повішеною».

Огорнутий легендою будинок став нагадувати свою колишню красу. А історія з ним — давня…

Одесский «дом с повешенной»

«Я руйнуюсь і скоро впаду», – отакий банер «красувався» на будинку у липні 2020 року. Про лева та орлів тоді тільки згадували: будинок стояв без них вже давно…

Тоді «Одеське життя» розповідало про історію цього будинку. Багато робіт мешканці будинку свого часу провели власним коштом. Це ж «справжній витвір мистецтва раннього за періодом і зрілого за змістом модерну, створеного одним із найкращих архітекторів-модерністів Одеси – Мойсеєм Ісаковичем Лінецьким у співавторстві із Самуїлом Гальперсоном». Дата будівництва: 1902-1903 роки. Колись це був прибутковий будинок Луцького. Пам’ятка архітектури та містобудування…

Що втратила за багато років одеська пам’ятка архітектури? Крім ваз, будинок з часом втратив і кілька по-справжньому значущих елементів…

У листопаді 2021 року ми повідомляли, що на одеський «будинок з повішеною» чекає ремонт та реставрація. А потім почалась повномасштабна війна…

А тепер – наче диво: орли знов повернулись, а з ними – й лев. І старий будинок став схожим сам на себе…

Одесский «дом с повешенной», лев
Одесский «дом с повешенной»
Одесский «дом с повешенной», еще орел

До речі, чому ж він зветься «будинок з повішеною»?

Бо ж він відомий за скульптурним зображенням голови дівчини з петлею на шиї (до речі, подібні зображення є в Одесі та на інших будівлях).

Одесский «дом с повешенной», маскарон

А ось щодо зображення саме цієї дівчини на фасаді існує кілька таємничих легенд. Наче барельєф нагадує про родичку чи то першого власника будинку, чи його архітектора. Або інший варіант: зображена дівчина – це невільниця, насильно відправлена в турецький гарем. Вважається, що це – «чергова одеська байка».

До речі, про інших дам з «мотузками на шиях», що зустрічаються на одеських фасадах, читайте у матеріалі «Одеського життя» із коментарями одеського краєзнавця Дмитра Жданова.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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