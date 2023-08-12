Загар на сонці: чим небезпечний сонячний опік

Многие не воспринимают солнечные ожоги как серьезную проблему, а зря. Как правильно устранить последствия повреждения кожи ультрафиолетом, и какие риски оно несет, рассказал врач-дерматолог Никита Агафонов.

Хмари не захистять від ультрафіолету

Сонячний опік — це запалення шкіри, спричинене надмірним впливом ультрафіолетового випромінювання (УФ-випромінювання). Найбільша інтенсивність УФ-випромінювання в літній період припадає на період з одинадцятої до шістнадцятої години, тому по можливості не виходьте в цей час на вулицю.

Часті та (або) сильні сонячні опіки дуже шкідливі для шкіри, оскільки значно збільшують ризик розвитку раку шкіри та меланоми. До того ж багаторазове та надмірне УФ-опромінення призводить до сухості, передчасного старіння шкіри та появи пігментних плям, а також небезпечно для очей та провокує розвиток катаракти.

Важливо знати, що сонячні опіки можна отримати навіть у хмарну погоду, оскільки хмари не затримують ультрафіолету. Крім того, УФ-промені мають властивість відбиватися від таких поверхонь як вода, пісок або сніг, тому біля моря, річки або на високогір’ї люди «згоряють» набагато швидше.

Тим часом вберегтися від сонця допоможуть елементарні заходи: регулярне використання сонцезахисних засобів, носіння головних уборів та темних окулярів, світлого, легкого та закритого одягу з натуральних тканин.

Хто ризикує отримати опік замість засмаги

Від сонячних опіків шкіру захищає пігмент меланін, який виробляється під час перебування на сонці та затемнює незахищені ділянки шкіри, рятуючи її від впливу УФ-променів. Але кількість меланіну визначається генетикою, тому одні люди на сонці засмагають, а інші «згорають». Загалом у дерматології виділяють шість типів шкіри з точки зору їх чутливості до УФ-випромінювання. Але отримати сонячний опік за 15-30 хвилин під полуденним сонцем більше за інших ризикують блондини та рудоволосі з блакитними очима і дуже світлою шкірою (часто з ластовинням).

До додаткових факторів, що підвищують ризик обгоріти, відносяться життя у спекотному кліматі, робота на відкритому повітрі та (або) на великій висоті, часте зволоження шкіри внаслідок купання або обприскування водою (мокра шкіра обгорає швидше за сухий), прийом ліків, які роблять шкіру більш чутливою до сонця (наприклад, діуретики, антибіотики, препарати від діабету, оральні контрацептиви).

Симптоми сонячного опіку

Симптоми сонячного опіку зазвичай виникають вже за одну-дві години після зловживання сонячними ваннами, але для прояву повної картини іноді потрібно до двадцяти чотирьох годин. Ступінь ураження залежить від типу шкіри та дози отриманого ультрафіолету. Ознаки можуть змінюватись від легкого почервоніння та підвищеної чутливості шкіри до болю, набряку та появи пухирів. При ураженні великих ділянок шкіри людини часто турбують і загальні симптоми: озноб, слабкість, біль голови, нудота, підвищення температури тіла.

Після вираженого сонячного опіку шкіра відлущується вже через кілька днів, при цьому постраждала ділянка залишається дуже чутливою до впливу ультрафіолету ще кілька тижнів.

Як лікується сонячний опік

Якщо ви відчуваєте, що занадто довго були на сонці і обгоріли, терміново йдіть у тінь або в приміщення, прийміть прохолодний (але не холодний) душ і нанесіть засіб після засмаги (з алое вера, пантенолом тощо), який заспокоїть шкіру. Також рекомендується рясне питво та щоденне використання зволожуючих кремів до повного відновлення шкіри.

При більш сильному опіку, больових відчуттях або температурі до вищеописаних заходів додайте компреси, що охолоджують, прийом знеболювального і жарознижуючого. Якщо є набряк та свербіж, випийте також протиалергічний препарат. До повного загоєння шкіри виключіть попадання на пошкоджені ділянки мила, гелю для душу та парфумів, захищайте їх від сонця вільним одягом із натуральних тканин.

Якщо ваше самопочуття не покращується протягом кількох днів або з’явилися ознаки занесення інфекції: температура, болючість, набряк, почервоніння, нагноєння, терміново зверніться за медичною допомогою.

Що не можна робити при сонячному опіку

Щоб сонячні опіки пройшли без наслідків:

не використовуйте для зволоження обгорілих ділянок мазі, вазелін, соняшникову та оливкову олію — вони утворюють на шкірі жирну плівку, що перешкоджає природному дихання та охолодженню тканин;

не протирайте шкіру спиртовмісними засобами — вона потребує зволоження, а спирт її сушить і посилює лущення;

не експериментуйте з народними рецептами – наприклад, кефір лише посилить відчуття стягнутості та може призвести до інфікування;

не прикладайте до місця опіку лід – різкий перепад температур здатний посилити запальний процес;

не проколюйте пухирі і не здирайте шкіру, що лущиться — так можна занести інфекцію.

Ірина Кадченко

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