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Ешь и загорай: какие продукты помогут стать самым красивым на пляже?

Ешь и загорай: какие продукты помогут стать самым красивым на пляже?

А вы знали, что на равномерный и бронзовый цвет загара влияет не только то, какими кремами мы пользуемся, сколько времени проводим на пляже и правильно ли лежим на солнце? Секрет красивого загара и в том, какие продукты мы едим перед походом на море. Что можно и нужно есть, чтобы загар лег ровно, был золотистого оттенка и держался долго?

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Пять волшебных ингредиентов для красивого загара

Загар появляется благодаря меланину — веществу, которое вырабатывается в организме как защитная реакция на воздействие вредного ультрафиолета. Однако кроме меланина, в природе есть вещества, которые не только стимулируют красивое потемнение кожи, но и питают ее полезными витаминами и защищают от старения:

  • аминокислоты тирозин и триптофан — стимулируют выработку меланина в коже и отвечают за проявление загара;
  • бета-каротин — защищает кожу от воздействия свободных радикалов и помогает избежать разрушения мембраны клеток;
  • витамин Е — мощный антиоксидант, который восстанавливает поврежденные клетки кожи и защищает ее от негативного воздействия ультрафиолета;
  • селен — укрепляет иммунную систему и помогает избежать сухости и ожогов после загара;
  • ликопин — увеличивает защиту кожи от воздействия свободных радикалов, помогает меланину вырабатываться быстрее.

Что нужно есть, чтобы кожа была бронзовой?

Ученые доказали: если включать в свой рацион продукты, способствующие выработке меланина, загар ляжет ровно и сохранится на долгое время. Среди них:

Морковь и томаты. Бета-каротин в морковке помогает сохранить загар надолго. Перед выходом на пляж полезно выпивать стакан свежего морковного сока. А вот в помидорах много ликопина, витаминов группы В и минералов — состав номер один в защите от ультрафиолета.

Персики и абрикосы. Кроме бета-каротина, абрикосы богаты витаминами группы B, РР, фосфором и железом, которые ускоряют процесс проявления загара и защищают кожу от вредного ультрафиолета. В бархатистых персиках много калия, железа, бета-каротина, витаминов С, РР и группы В. Несколько съеденных персиков или абрикосов помогут избежать солнечных ожогов.

Виноград. Помимо витаминов А, РР, С и группы В, в ягоде есть аскорбиновая кислота. Это сочетание помогает предотвратить кожные заболевания и поддерживать водный баланс кожи во время принятия солнечных ванн.

загар

Зелень. В шпинате есть бета-каротин, витамины РР, С и лютеин. Блюда или смузи на его основе помогут сохранить загар надолго. А вот брокколи — прекрасный источник антиоксидантов, поможет восстановить кожу в случае ожога.

Бахчевые. В арбузах есть ликопин, витамины В1, В2, РР, С, калий, железо и бета-каротин. Все они ускоряют появление загара и питают водой клетки кожи. Дыня помогает сделать бронзовый оттенок более интенсивным.

Сыр, яйца, творог, печень, жирная рыба. Белки, витамин А, а жирная рыба содержит кислоты омега-3, которые помогают восстановить поврежденные клетки кожи и вырабатывать меланин. Также способствуют здоровому загару рис, бананы, финики и фасоль. Все эти продукты можно прекрасно сочетать между собой.

Цитрусовые. Апельсин, грейпфрут, мандарин — богаты витамином С, который необходим в жаркое время года. Но злоупотреблять им тоже нельзя — его избыток замедляет процесс загара и может вызвать аллергию.

Морепродукты, грибы, чеснок и лук. Эти продукты богаты селеном, который тоже является антиоксидантом и защищает от вредного воздействия солнечных лучей.

Продукты, которые не дружат с загаром

Некоторые продукты замедляют процесс выработки меланина и тем самым препятствуют появлению загара:

  • чай, кофе, шоколад;
  • жирное, копченое, соленое и жареное;
  • кукуруза и петрушка;
  • алкогольные напитки (пиво, коктейли, аперитивы).

Как ухаживать за кожей лица во время и после загара?

Воздействие прямых солнечных лучей негативно влияет на нежную кожу лица — она обезвоживается, покрывается пигментными пятнами, веснушками и морщинами. Чтобы этого избежать, перед солнечными ваннами кожу лица необходимо подготовить: сделать пилинг, нанести увлажняющий крем и крем с высоким УФ-фильтром. Не забывайте наносить увлажняющие средства на кожу вокруг глаз и губ. За полчаса до загара можно нанести солнцезащитный крем.

Советы по восстановлению кожи после загара:

  • умывайтесь только холодной водой;
  • используйте термальную воду;
  • увлажняйте кожу природными антиоксидантами — гиалуроновой кислотой, экстрактами алоэ, кактуса, облепихи, розмарина, зеленого чая, эхинацеи. Применяйте крем с витамином Е;
  • делайте маску из кисломолочных продуктов и взбитого яичного белка;
  • не используйте после солнца масла (жировая пленка мешает охлаждению тканей и забивает поры на лице);
  • не забывайте о «внутреннем» увлажнении — пейте больше чистой воды, балуйте себя травяными и фруктовыми чаями.

Фото: Византия

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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