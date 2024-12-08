Ялинки з гумором та ще трохи осені: сім миттєвостей одеського тижня у фотографіях

Одеські вітрини перетворилися на зимову казку – іноді несподівану і з гумором (фоторепортаж) Отакої! Зимова казка під дощик та туман – це так по-одеськи! Про що йдеться? Звісно ж, про вітрини Одеси. Ну й не тільки вітрини, а все, що прикрасили. Чи тільки квапливо прикрашають. Хочете підняти собі настрій – на вулицю. Так, тільки про парасольку пам’ятайте… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Новорічні свята в Одесі почнуть відзначати раніше звичайного У 2024 році зимові свята в Одесі почнуть відзначати 6 грудня – у День Святого Миколая. Цього ж дня відкриють головну міську ялинку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ