Новини Одеси та Одеської області

Ялинки з гумором та ще трохи осені: сім миттєвостей одеського тижня у фотографіях

Ялинки з гумором та ще трохи осені: сім миттєвостей одеського тижня у фотографіях

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з другого по восьме грудня?

2 грудня

Осінні квіти все ще прикрашають грудневі клумби:

Фото дня: осенние цветы в декабре

3 грудня

На Преображенській: поговоримо про наболіле?

Фото дня: на Преображенской

4 грудня

Букет одеських ліхтарів

Фото дня: букет фонарей

5 грудня

На Привозі вже продають ялинки. Поки що штучні.

Фото дня: на Привозе

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6 грудня

Навіть дощ не заважає: підготовка до зимових свят – на кожному кроці:

Фото дня: подготовка к праздникам

7 грудня

На вулиці Європейській: прикрасили ялинку можна й креативно – іграшками стали банки з-під згущеного молока!

Одесские витрины

8 грудня

Початок зими на Театральній площі

Фото дня: на Театральной площади

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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