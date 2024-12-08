Ялинки з гумором та ще трохи осені: сім миттєвостей одеського тижня у фотографіях

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з другого по восьме грудня?
2 грудня
Осінні квіти все ще прикрашають грудневі клумби:
3 грудня
На Преображенській: поговоримо про наболіле?
4 грудня
Букет одеських ліхтарів…
5 грудня
На Привозі вже продають ялинки. Поки що штучні.
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6 грудня
Навіть дощ не заважає: підготовка до зимових свят – на кожному кроці:
7 грудня
На вулиці Європейській: прикрасили ялинку можна й креативно – іграшками стали банки з-під згущеного молока!
8 грудня
Початок зими на Театральній площі…
Фото авторки