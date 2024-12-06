Ціни на Привозі на початку зими: біла ялинка та смачна картоплинка

«Найсмачніша!»

***

– Купуйте картоплинку! Картоплинку купуйте! В мене – найсмачніша!

– І найдорожча?

– Ні, найдорожча не в мене. Кажу ж – найсмачніша! Купите, скуштуєте – потім тільки до мене будете за картоплинкою приходити!

– От як ви смачно рекламуєте свій товар – «картоплинка»!..

– А як же її, рідненьку, можна ще рекламувати. Це ж не картопля, а дійсно картоплинка!

***

– О, диви, вже ялинки у продажу. Мені от ця біла подобається!

– Та вони ж штучні…

– Дійсно штучні. Я що, не розумію?.. Біла подобається.

– Та вона ж…

– У снігу вона уся, розумієш?!

– Та ні, не будемо брати. Не хочу білу. Вона якась вже дуже штучна. Навіщо нам вдома ялинка в снігу?.. Та ще за таку ціну…

Продавчиня:

– А ви не хвилюйтеся. Цей сніг не розтане, калюж вам вдома не зробить!..

А що ж «з такими цінами»?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 35-45 грн;

цибуля – 30-35 грн;

помідори – 25-100 грн;

буряк – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 70-90 грн;

солодкий перець – 30-70 грн;

баклажани – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

А ще ви можете дізнатися: як Сема яблука на Привозі вибирав

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливи – 40-60 грн;

виноград – 70-90 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 65-100 грн;

апельсини – 70-110 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-90 грн;

бринза – 160-250 грн;

сир – 80-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

короп – 70-120 грн.

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Фото авторки