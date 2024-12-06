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Ціни на Привозі на початку зими: біла ялинка та смачна картоплинка

Ціни на Привозі на початку зими: біла ялинка та смачна картоплинка

Привоз на початку зими… Люди шуткують: «От як з цими блекаутами так купляти, щоб і на Різдво, і на Новий рік зробити запаси?»… В цілому ж настрій непоганий, людей багато…

«Найсмачніша!»

***
– Купуйте картоплинку! Картоплинку купуйте! В мене – найсмачніша!

– І найдорожча?

– Ні, найдорожча не в мене. Кажу ж – найсмачніша! Купите, скуштуєте – потім тільки до мене будете за картоплинкою приходити!

– От як ви смачно рекламуєте свій товар – «картоплинка»!..

– А як же її, рідненьку, можна ще рекламувати. Це ж не картопля, а дійсно картоплинка!

На Привозе: торговцы овощами

***
– О, диви, вже ялинки у продажу. Мені от ця біла подобається!

– Та вони ж штучні…

– Дійсно штучні. Я що, не розумію?.. Біла подобається.

– Та вона ж…

– У снігу вона уся, розумієш?!

– Та ні, не будемо брати. Не хочу білу. Вона якась вже дуже штучна. Навіщо нам вдома ялинка в снігу?.. Та ще за таку ціну…

Продавчиня:

– А ви не хвилюйтеся. Цей сніг не розтане, калюж вам вдома не зробить!..

На Привозе: белая елка

А що ж «з такими цінами»?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

Овощи на Привозе в декабре

  • картопля – 35-45 грн;
  • цибуля – 30-35 грн;
  • помідори – 25-100 грн;
  • буряк – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 70-90 грн;
  • солодкий перець – 30-70 грн;
  • баклажани – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

Одесса, Привоз, декабрь 2024

Овощи и фрукты на Привозе в декабре

А ще ви можете дізнатися: як Сема яблука на Привозі вибирав

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливи – 40-60 грн;
  • виноград – 70-90 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 65-100 грн;
  • апельсини – 70-110 грн.

На Привозе: гранаты

Фрукты на одесском Привозе

Яблоки на Привозе

Покупатели на Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 160-250 грн;
  • сир – 80-140 грн.

Цены на яйца на Привозе

На Привозе: творог и брынза

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо на Привозе

Сало на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі наприкінці осені: що купляти під час «великих блекаутів».

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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