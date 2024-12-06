Ціни на Привозі на початку зими: біла ялинка та смачна картоплинка

Привоз на початку зими… Люди шуткують: «От як з цими блекаутами так купляти, щоб і на Різдво, і на Новий рік зробити запаси?»… В цілому ж настрій непоганий, людей багато…
«Найсмачніша!»
***
– Купуйте картоплинку! Картоплинку купуйте! В мене – найсмачніша!
– І найдорожча?
– Ні, найдорожча не в мене. Кажу ж – найсмачніша! Купите, скуштуєте – потім тільки до мене будете за картоплинкою приходити!
– От як ви смачно рекламуєте свій товар – «картоплинка»!..
– А як же її, рідненьку, можна ще рекламувати. Це ж не картопля, а дійсно картоплинка!
***
– О, диви, вже ялинки у продажу. Мені от ця біла подобається!
– Та вони ж штучні…
– Дійсно штучні. Я що, не розумію?.. Біла подобається.
– Та вона ж…
– У снігу вона уся, розумієш?!
– Та ні, не будемо брати. Не хочу білу. Вона якась вже дуже штучна. Навіщо нам вдома ялинка в снігу?.. Та ще за таку ціну…
Продавчиня:
– А ви не хвилюйтеся. Цей сніг не розтане, калюж вам вдома не зробить!..
А що ж «з такими цінами»?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 35-45 грн;
- цибуля – 30-35 грн;
- помідори – 25-100 грн;
- буряк – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 70-90 грн;
- солодкий перець – 30-70 грн;
- баклажани – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
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Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливи – 40-60 грн;
- виноград – 70-90 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 65-100 грн;
- апельсини – 70-110 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-90 грн;
- бринза – 160-250 грн;
- сир – 80-140 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
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