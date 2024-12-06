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Одеса витратить 700 тисяч на новорічні свята: куди підуть ці гроші

Одеса витратить 700 тисяч на новорічні свята: куди підуть ці гроші

На проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки дітям-сиротам в Одесі виділили 700 тисяч гривень з міського бюджету. Про це в Одеській міській раді повідомили у відповідь на запит Hromadske.

На святкування виділили 300 тисяч гривень, це гроші, які передбачені на «Культуру та мистецтво». У міськраді надіслали нам перелік подій, які організовують. Це — відкриття ялинки, робота резиденції святого Миколая, виставки малюнків, концерти для дітей та інші.

На організацію свят та подарунки для дітей-сиріт передбачили 402 тисячі гривень. За ці гроші мають купити павербанки, постільну білизну, господарчі товари та продукти для дітей-сиріт, які влаштовані на виховання у спеціальні заклади.

Йдеться про дітей, які перебувають у п’яти дитячих будинках сімейного типу та одинадцяти сім’ях, а також внутрішньопереміщених осіб (один дитячий будинок сімейного типу та п’ять сімей).

Водночас для встановлення головної міської ялинки, закупівлю та монтаж ілюмінацій та прикраси з міського бюджету гроші не виділяли.

У міськраді розповіли, що висота головної ялинки буде 20 метрів, а ширина — 9. Цього року головна новорічна ялинка Одеси буде прикрашена елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою.

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