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Одеські ліхтарі: особлива краса наших вулиць (фоторепортаж)

Одеські ліхтарі: особлива краса наших вулиць (фоторепортаж)

Одеські ліхтарі – особлива прикраса наших вулиць. Особливо під час блекаутів. Світла дома немає, а деякі вулиці прикрашені ліхтарями, що горять собі, наче в них якийсь особливий графік… Дійсно, так. Та ми зараз просто про красу наших одеських ліхтарів – і під час блекаутів, і коли світло не вимикають…

Які ж вони різні… Деякі старі, деякі «просто» зіпсовані якимись вандалами. Але взагалі – краса. Особливо коли їх прикрашають навесні квітами. А оці, що «під старовину»!.. А ці що зібрані разом, немов букети… Інколи здається, що однакові. Та це ж тільки так здається… Бо треба тільки придивитися – і ліхтар-ексклюзив наче привітає вас з висоти…

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Одеські ліхтарі… «Одеське життя» вже розповідало, що перші з них з’явилися у місті в 1811 році. Так, так, в одеського освітлення своя давня історія.

У 1811 році Рішельє розпорядився, щоб у центрі міста якнайшвидше організували нормальне вуличне освітлення.

200 ліхтарів, що з’явилися незабаром, горіли до другої години ночі, а після цього часу спеціальні «ліхтарники» гасили вогонь. А от у місячні ночі ліхтарі взагалі не запалювали.

Перші одеські ліхтарі працювали на особливому паливі – спочатку на салі, потім на конопляній олії, ще пізніше використовували спирт, штучний газ…

А ось у 1913 році газеті «Одеський Листок» повідомила, про те, що на одеських вулицях планується встановити понад тисячу ліхтарів, які працюють на електриці…

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Історія, історія… Тепер хтось під час блекаутів невдоволений тим, що ліхтарі на вулицях працюють, хтось – навпаки – радіє (можна хоч на вулицю вийти)…

А одеські ліхтарі – такі різні й такі незамінні – красуються собі на одеських вулицях то у вигляді люстр, як у Міському саду, то, знов-таки, під «старовину». І навіть удень, коли вони не горять, все одно прикрашають одеські вулиці якоюсь особливою красою… Милуємось…

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Фото дня: фонари Оперного
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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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