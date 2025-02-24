– На жаль, ми не знаємо, в якому році була зроблена ця гравюра. Рік не вказаний. Зате знаємо її автора – Сосинській, – розповідає засновник Музею-кав’ярні «Стара Одеса» Петро Манелис, додаючи, що ця гравюра – одне з нових надбань Музею.
Дійсно, хочеться роздивитися кожну деталь. Бо ж справжня рідкість!
Ви ж тільки-но придивіться!.. Як то кажуть – без слів!..
Хочете подивитися на гравюру ближче? Завітайте до Музею-кав’ярні «Стара Одеса». Вам там покажуть (і розкажуть!) і її, і ще багато раритетів, іноді – зі справжніми таємницями!..
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Фото авторки