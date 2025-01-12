Компенсація за генератори і не тільки

З 2022 року, в межах міської цільової програми, жителі багатоквартирних будинків в Одесі можуть отримати компенсації витрат на придбання електрогенераторів та іншого обладнання. Така можливість доступна для мешканців будівель із трьома і більше поверхами, які об’єднані в ОСББ або ЖБК. Компенсація передбачена у розмірі 70% вартості автономного джерела електроживлення, але не більше, ніж 200 тисяч гривень.

Щоб скористатися програмою компенсації, необхідно:

1.Провести загальні збори співвласників і ухвалити рішення про участь у програмі.

2.Зібрати пакет документів:

заяву на часткову компенсацію;

копії платіжних документів, що підтверджують купівлю обладнання;

документи із зазначенням технічних характеристик та серійних номерів обладнання;

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

документ, що підтверджує право юридичної особи на управління будинком (договір або протокол).

3.Встановити обладнання та зробити фото серійних номерів.

4.Подати документи до районної адміністрації.

5.Дочекатися рішення комісії та отримання компенсації.

Вимоги до генераторів

Для будинків з ліфтами, індивідуальними тепловими пунктами або насосами генератори повинні мати потужність від 5 кВт. А для будівель без ліфтів та теплопунктів – від 3 кВт. При цьому автономні джерела електроживлення мають бути придбані у період дії воєнного стану, а оплата за них здійснена через банківські установи.

Досвід ОСББ «Одеса-Тополина-10»

Серед тих, хто вже скористався програмою компенсації за генератори, – ОСББ «Одеса-Тополина-10». Ця десятиповерхівка збудована понад 20 років тому. Завдяки новому енергообладнанню котельня у цьому будинку може працювати без електрики щонайменше дев’ять годин.

– У нас були загальні збори. На них ми ухвалили рішення, яку суму збирати з кожного квадратного метра наших квартир. Усе зібрали і у вересні зробили закупівлю. Це один інвертор двофазний на 10 кВт і три акумулятори на 5 кВт кожен. Встановили все у вересні, бо для того, щоб подати заявку на будь-яку компенсацію, треба вже мати фото обладнання в зборі та окремі фото серійних номерів усіх, – розповідає керівник ОСББ Володимир Ткаченко.

Загальна сума, яку зібрали мешканці будинку, становила близько 300 тисяч гривень. Кожна квартира внесла від трьох до чотирьох тисяч гривень залежно від площі.

– 4 жовтня ми відправили документи в Київську районну адміністрацію. Через два дні нам зателефонували, сказали, що їх усе влаштовує, в плані дотримання вимог для компенсації. Нас попередили, що, найімовірніше, фінансове повернення буде у 2025 році. Але несподівано 20 грудня нам надіслали 199 тисяч 500 гривень за максимальної компенсації за цією програмою в 200 тисяч гривень.

За словами голови ОСББ, встановлені акумулятори розраховано на 10 років роботи, або 10 тисяч циклів зарядки та розрядки.

– Зараз світло не вимикають. Тобто акумулятори стоять заряджені, в готовності, але в них немає зараз цих циклів розрядки і зарядки. Тобто у нас цих акумуляторів вистачить навіть більше, ніж на 10 років. Тому що ми ж не цілий рік експлуатуємо, тільки в зимовий період. І окупність витрачених грошей, якщо розділити, по скільки ми зібрали на умовні 10 років гарантійного терміну роботи цього обладнання, то це будуть реальні копійки на місяць.

Розгляд альтернатив і плани на майбутнє

На загальних зборах у ОСББ «Одеса-Тополина-10» також обговорювали можливість забезпечення живленням не тільки котельні, а й ліфтів. Втім, за словами Володимира Ткаченка, потужності встановленой системи на це не вистачить.

– Потужності цього обладнання вистачає для того, щоб живити, наприклад, два ліфти з трьох. Це щоб людям пішки на десятий поверх не підійматися. Але, з огляду на те, що насамперед це було для котельні, якщо ми будемо ще ліфти навантажувати, то нам, зрозуміло, на 10 годин не вистачить ємності акумулятора. Адже ліфти дуже потужні – 5 кВт, а котельня бере 1,5 кВт на годину. Тому розрядка буде швидшою за звичайну.

Жителі будинку також розглядали можливість встановлення сонячних панелей на даху, але поки що від цієї ідеї відмовилися.

– Враховуючи, що це зимовий період, то віддача від цих сонячних панелей буде мінімальною, і енергії, яку вони вироблятимуть, буде просто недостатньо для котельні, – пояснює голова ОСББ. – Тобто вони окупляться не за заплановані 10 років, а за 30-40 років. Це все було прораховано. І сума, звісно, була б іншою. А так у нас вийшла та сама електростанція, умовно, у якої просто немає сонячних панелей. Все інше обладнання котельной стоїть точно таке. У будь-яку хвилину, якщо ми захочемо, ми просто додаємо сонячні панелі, і все.

Витрати на комунальні послуги

Володимир Ткаченко говорить, що нова автономна енергосистема майже не впливає на оплату за опалення.

– На оплаті за опалення жодним чином не відбивається абсолютно, тому що в нас поки що встановлено щомісячний стандартний тариф. А наприкінці опалювального сезону, у квітні, вже будемо робити перерахунок. Припустімо, торік ми людям частину витрачених грошей повернули, тому що були невеликі економії за витратами.

Водночас керівник ОСББ додає, що енергосистема може впливати на споживання електроенергії.

– Я думаю, що якщо воно і зросло, то, може, на 5%, це загальне споживання котельні. Так у нас немає споживання за лічильником з міста, коли знеструмлений будинок і в цей час працюють наші акумулятори. А після того як акумулятори відпрацювали, у нас виходить, що ми умовно, в лапках, економимо на лічильнику. Адже ми не платили за ті кіловати, поки не було електрики.

Додаткові можливості для ОСББ

Окрім програми компенсації за генератори, ОСББ та ЖБК в Одесі можуть скористатися ще однією програмою – «Енергодім». Вона фінансується Державною установою «Фонд енергоефективності» та органами місцевого самоврядування, зокрема Одеською міською радою.

Більше подробиць читайте тут: Програма «Енергодім» в Одесі: як зробити житло теплішим та економнішим

Програма передбачає компенсацію 80% витрат на роботи з енергозбереження будинку. Решту 20% сплачують співвласники. Грант надається після завершення проєкту і проведення енергоаудиту. Зараз ОСББ та ЖБК можуть отримати гроші на будь-які роботи, що підвищують енергоефективність будинку: заміну вікон, ремонт даху, утеплення фасаду, встановлення теплового пункту.

Крім того, за словами депутата міськради Петра Обухова, наразі збільшено максимальний розмір гранту – з двох до трьох мільйонів гривень. Це дозволяє ОСББ реалізовувати масштабні проєкти з модернізації.

Досвід ОСББ «Каскад

ОСББ «Каскад», що на проспекті Шевченка, вже скористалася програмою «Енергодім». Енергомодернізацію будинку тут завершили ще у 2021 році. Завдяки цьому жителі зменшили свої витрати на комунальні послуги на 30%.

– Тут було замінено 10 котлів, гідравлічно збалансовано систему, утеплено трубопроводи, – говорить директор «Фонду енергоефективності» Єгор Фаренюк. – Загальна вартість проєкту склала 2,9 мільйона гривень, з яких фонд компенсував 1,7 мільйона. Щорічна економія коштів становить близько 390 тисяч гривень.

Фахівець з енергоменеджменту ОСББ «Каскад» Сергій Філіппов зазначає, що модернізована котельня дозволяє дистанційно контролювати роботу системи, що полегшує її обслуговування.

– Після оцінки потреб ми зрозуміли, що замість 15 котлів достатньо 10, і це навіть із запасом, – пояснює фахівець. – Основне паливо – газ, електрика – використовується лише для роботи електроніки та насосів.

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Надія БОНДАРЕНКО