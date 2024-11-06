Новини Одеси та Одеської області

В Одесі встановили першу міні-електростанцію

В Одесі встановили першу міні-електростанцію

Першу когенераційну установку вже встановлено на одній з котелень Одеси. Наступні – на підході. Цей проєкт допоможе Одесі стати більш стійкою до енергетичних викликів узимку.

Про це повідомили в мерії Одеси.

Зазначається, що першу когенераційну установку не тільки встановили, а й підготували майданчики для наступних.

міні-тец

Цей проєкт реалізується через програму ООН UNDP, фінансується урядом Японії. Про це «Одеському Життю» розповіла заступниця міського голови Анна Позднякова.

– Меморандум ми уклали ще у 2023 році. Але ця процедура не така швидка. Майже рік тривало узгодження проєкту та відповідні тендерні процедури, які проводили наші партнери. Потім укладали контракт із виробником обладнання. Термін виготовлення такої машини – 8-10 місяців. А нам їх потрібно дев’ять. До того ж потрібен час, щоб провести пусконалагоджувальні роботи. Проводяться вони, згідно з контрактом, фахівцями компанії-виробника. І це забезпечує гарантійне обслуговування машини.

Насамперед міні-електростанції мають покрити територію Київського району – від площі Толбухіна до кінця селища Таїрове.

Планується, що обладнання зможе забезпечити місту близько 30 МВт додаткової електроенергії

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