В одеських багатоповерхівках встановлюють нові ліфти з екстреною евакуацією

Про це повідомили в мерії Одеси.

Нові підйомники встановлено в багатоквартирних будинках за адресами:

вул. Небесної Сотні, 6,

вул. Сім’ї Глодан (Ільфа і Петрова), 17 і 29,

вул. Академіка Заболотного, 49,

пр-т Князя Ярослава Мудрого (Академіка Глушка), 34, 11,

Люстдорфська дорога, 164.

За словами фахівців, сучасні підйомники на 40% більш енергоекономні. Під час відключення світла передбачена екстрена евакуація людей. Завдяки цьому мешканці не застрягнуть у кабіні та зможуть доїхати до найближчого поверху.

Усі нові ліфти укомплектовані блоком плавного закриття та відкриття дверей кабіни ліфта і блоком контролю руху ліфта, який контролює роботу електродвигуна основної лебідки. Це дає змогу збільшити термін експлуатації підйомника.

Загалом на 2024 рік у рамках міської програми заплановано заміну 91 ліфта, за умови виділення фінансування з міського бюджету.

Наразі заміна одного ліфта обходиться міському бюджету від 1,5 до 2,3 млн грн залежно від поверховості будинку та вантажопідйомності ліфта. Ремонт одного ліфта триває до двох місяців.

Раніше “Одеське життя” повідомляла, що цільову програму з модернізації ліфтів продовжили до 2026 року. У міськраді кажуть, що в термін не вклалися через брак грошей і підрядників. До того ж необхідні для ліфтів запчастини раніше закуповували в Білорусі. А після 24 лютого 2022 року довелося шукати нових постачальників у європейських країнах.