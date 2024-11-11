Що робити одеситам, якщо вдома досі немає опалення

За запитом читачів, ми звернулися на гарячу лінію 15-01, щоб дізнатися, чому виникли проблеми з подачею тепла. Однак там відповіли, що вони не володіють такою інформацією, оскільки за це відповідають місцеві (районні) котельні. Гаряча лінія може допомогти тільки в разі аварійних ситуацій з опаленням.

Наступного дня кореспондентка зателефонувала в КП «Теплопостачання міста Одеси» за номером (048) 705-61-00. Їй повідомили, що в окремих районах проводяться ремонтні роботи, які вже завершено. Також в деяких будинках можуть виникати внутрішні проблеми з трубами, які нібито течуть.

Якщо ж у вашому будинку досі немає опалення, слід звернутися до ЖЕКу, який повинен відкрити задвижку. У випадку ОСББ відповідальність лежить на голові об’єднання мешканців будинку.

Таким чином, питання подальшого постачання тепла вирішується індивідуально. Тож, якщо у вас досі немає опалення, звертайтесь за наведеними нижче контактними номерами.

Як зв’язатися зі своїм ЖКС?

Наводимо перелік житлово-комунальних сервісів Одеси та номери телефонів:

ЖКС «Вузівський», телефон: (048) 705-90-74;

ЖКС «Чорноморський», телефон: (048) 705-34-40;

ЖКС «Черемушки», телефон: (048) 705-33-11/12;

ЖКС «Хмельницький», телефон: (048) 705-79-69;

ЖКС «Фонтанський», телефон: (048) 740-72-62;

ЖКС «Порто-Франківський», телефон: (048) 705-74-23;

ЖКС «Пересипський», телефон: (048) 793-78-60.

Що робити, якщо в ЖКС не беруть слухавку?

Якщо ви зателефонували на вказаний номер ЖКС, але вам так і не відповіли, телефонуйте до швидкої комунальної допомоги — 15-01. Тут вам дадуть відповідь на питання, які вас цікавлять, допоможуть зв’язати з працівником ЖЕКу і вирішити вашу проблему.

Також можете зателефонувати в Диспетчерську департаменту міського господарства — (048) 705-48-84 або (067) 705-84-48.