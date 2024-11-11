Новини Одеси та Одеської області

Що робити одеситам, якщо вдома досі немає опалення

Що робити одеситам, якщо вдома досі немає опалення

В Одесі опалювальний сезон розпочався 4 листопада. Спочатку тепло подали у школи та лікарні, потім настала черга житлових будинків. Але й досі частина мешканців міста залишаються без опалення. Причини затримок та що робити, щоб отримати тепло, з’ясовувала кореспондентка «Одеське життя».

За запитом читачів, ми звернулися на гарячу лінію 15-01, щоб дізнатися, чому виникли проблеми з подачею тепла. Однак там відповіли, що вони не володіють такою інформацією, оскільки за це відповідають місцеві (районні) котельні. Гаряча лінія може допомогти тільки в разі аварійних ситуацій з опаленням.

Наступного дня кореспондентка зателефонувала в КП «Теплопостачання міста Одеси» за номером (048) 705-61-00. Їй повідомили, що в окремих районах проводяться ремонтні роботи, які вже завершено. Також в деяких будинках можуть виникати внутрішні проблеми з трубами, які нібито течуть. 

Якщо ж у вашому будинку досі немає опалення, слід звернутися до ЖЕКу, який повинен відкрити задвижку. У випадку ОСББ відповідальність лежить на голові об’єднання мешканців будинку. 

Таким чином, питання подальшого постачання тепла вирішується індивідуально. Тож, якщо у вас досі немає опалення, звертайтесь за наведеними нижче контактними номерами.

Читайте також: Чи буде тепло у квартирах одеситів: про зміну тарифів, ремонт труб та судові позови проти боржників

Як зв’язатися зі своїм ЖКС?

Наводимо перелік житлово-комунальних сервісів Одеси та номери телефонів:

  • ЖКС «Вузівський», телефон: (048) 705-90-74;
  • ЖКС «Чорноморський», телефон: (048) 705-34-40;
  • ЖКС «Черемушки», телефон: (048) 705-33-11/12;
  • ЖКС «Хмельницький», телефон: (048) 705-79-69;
  • ЖКС «Фонтанський», телефон: (048) 740-72-62;
  • ЖКС «Порто-Франківський», телефон: (048) 705-74-23;
  • ЖКС «Пересипський», телефон: (048) 793-78-60.

Що робити, якщо в ЖКС не беруть слухавку?

Якщо ви зателефонували на вказаний номер ЖКС, але вам так і не відповіли, телефонуйте до швидкої комунальної допомоги — 15-01. Тут вам дадуть відповідь на питання, які вас цікавлять, допоможуть зв’язати з працівником ЖЕКу і вирішити вашу проблему.

Також можете зателефонувати в Диспетчерську департаменту міського господарства — (048) 705-48-84 або (067) 705-84-48.

Avatar photo
Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk