Фінансова пастка для ОСББ: що приховує пільговий кредит на сонячні панелі

Нагадаємо, у липні 2024 року в Україні запровадили нову програму пільгового кредитування на встановлення сонячних панелей у багатоквартирних будинках.

Пошук вирішення проблеми

Через масштабні обстріли енергетична інфраструктура держави зазнала значних втрат. Тому зрозумілим стає пошук шляхів до енергонезалежності з використанням альтернативної енергетики, зокрема сонячної. І люди вже почали прораховувати участь у запропонованому урядом проєкті. Наведемо думку керівника ОСББ «Одеса-Тополина 10» Володимира Ткаченка.

— Почну з того, що досить складним є питання проведення загальних зборів мешканців, щоб прийняти рішення, – брати чи не брати кредит під купівлю сонячних панелей. Хтось поїхав, чиюсь квартиру займають орендарі. А за законом, якщо беремо кредит, його треба розподілити між всіма мешканцями будинку за площею їх квартир. Тому з тих, хто не погоджувався на взяття кредиту на загальних зборах, гроші доведеться отримувати лише в судовому порядку. А це теж не гарантує, що їх вдасться хоч колись отримати.

– Розкажіть, будь ласка, про ваш будинок, його особливості і як можна було б використати сонячні панелі?

— Два роки тому ми пішли від керуючої компанії. Перший рік через борг Нафтогазу залишились без опалення. Минулий опалювальний сезон пройшли відмінно. В нас є своя дахова котельня, яка забезпечує теплом 88 квартир будинку. Централізованого гарячого водопостачання в будинку немає – в кожній квартирі встановлений свій бойлер. Тому головне завдання на сезон цього року – забезпечити котельню електрикою, щоб в квартирах було тепло. За умови відсутності електрики від міста, нам потрібна генерація десь 1,5 кВт на годину, щоб забезпечити роботу котельні. Взимку, зважаючи на те, що швидко сутеніє, це можуть забезпечити сонячні панелі потужністю приблизно 30 кВт, а краще більше. На освітлення місць загального користування в нас йде дуже мало – 0,4 кВт у темну годину доби. В будинку три ліфти. Кожен для своєї роботи потребує 5 кВт. Але в момент старту йому потрібно в 3 рази більше. Виникає питання, який інвертор (пристрій, який перетворює постійний струм на змінний) треба зібрати, щоб одночасний старт трьох ліфтів надовго не вивів з ладу усю систему будинку?

Далі треба зрозуміти, куди подіти зайву електрику протягом неопалювального сезону, а це 7,5 місяця! Зокрема, куди подіти 10 кВТ електрики від сонячних панелей влітку, коли багато сонця і дуже жарко. Закон не дозволить ОСББ продавати електрику місту, бо кредит на придбання обладнання виключає використання зеленого тарифу.

Ось і виходить: беремо за 500 тис.грн чи навіть більше сонячні панелі, інвертор, акумулятори, монтуємо, а користуватись цим ефективно не зможемо! Та ще й кредит під 7% річних треба буде повертати!

За відсутності надійних гарантій

— В уряді наголошували, що програма кредитування працюватиме у комбінації із програмою “ГрінДІМ”. ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть повернути до 70% вартості проєкту після його облаштування…

— Окремо щодо програми «ГрінДім». Ми самі повинні пройти енергоаудит, заплатити за нього, зробити технічну документацію, яка теж потребує коштів, придбати обладнання, встановити його, ще раз пройти енергоаудит і знов заплатити за нього. Але потім немає ніяких гарантій, що роботу в нас приймуть, погодять усе зроблене і повернуть частину коштів.

В програмі «ГрінДім» є цікаві моменти, на які ніхто не звертає уваги. Там йде мова, що на кожний кВт основного обладнання повертають 50 тис.грн. Основне обладнання – це панелі, інвертор та акумулятори. Це зовсім мало. Крім того, ніде не говориться про повернення 70% коштів, які доведеться вкладати крім купівлі основного обладнання на його встановлення, проведення двох енергоаудитів тощо. Тому ті, хто долучаться до програми «ГрінДім», на мою думку, не мають жодних реальних гарантій на повернення своїх коштів.

Можливості, якими важко скористатись?

Спочатку мова йшла про те, що кредити на встановлення сонячних електростанцій видаватимуть під 0% річних. Тепер вже під 7%. Це означає, що кредит, скажімо, в 1 мільйон гривень за 5 років перетвориться в 1 мільйон 350 тис. грн, які доведеться віддавати.

Програма «ГрінДім» обіцяє повернути 70% коштів, які будуть витрачені на придбання сонячних панелей, інвертора, акумуляторів. Але вона має досить суттєві вимоги до самих будинків.

Наприклад, в разі встановлення сонячної електростанції на даху будинку необхідно, перш за все, перевірити його надійність. Якщо вона викликає сумніви, провести роботи з укріплення даху за рахунок коштів мешканців. Покриття даху не має містити азбестовмісні матеріали. Для будинку з централізованим опаленням спочатку має бути встановлений індивідуальний тепловий пункт (за кошти самих мешканців чи іншого кредиту). І тоді вже сонячна електростанція повинна складатись з сонячних електричних панелей, гібридного інвертора, акумуляторів.

Зважаючи на те, що аж 46 українських банків зголосилися брати участь у програмі кредитування встановлення сонячних електростанцій, для них це вигідний бізнес-проєкт. У цій сфері ризики прораховують дуже ретельно і за програшні справи не беруться.

Кредитом простіше буде скористатись мешканцям нових будинків, де вже є дахові котельні чи теплові насоси. А щодо будинків старих масових серій забудови, де переважна кількість мешканців – пенсіонери, ситуація значно складніша. Тягар кредитів на підготовчу модернізацію будинку, а потім ще й на придбання обладнання для них дуже заважкий. Тому, скоріше за все, мешканцям будинків, побудованих пʼятдесят – шістдесят років тому доведеться розраховувати лише на централізоване опалення і не очікувати, що взимку в їх квартирах стане тепліше.