Одесит озвучив персонажів відеогри, на яку чекали 15 років

Про це актор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Нарешті можу про це сказати. 1,5 року минуло з того моменту, як я отримав повідомлення записати проби на S.T.A.L.K.E.R. 2. Потім – 4 місяці очікування. Далі – понад рік записів у студії. І ось. Гра, на яку чекали 15 років.

Я щасливий нереально, що став частиною цього всесвіту і подарував свій голос 23 персонажам», – написав Григорій Бакланов.

Нагадаємо, минулого тижня в Одесі у багатьох користувачів виникли проблеми з роботою інтернету. Як виявилося, збої виникли через масове завантаження довгоочікуваної гри Stalker 2.

Довідка ОЖ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – це довгоочікуване продовження легендарної української гри. Фанати по всьому світу жартівливо прозвали її «Ждалкер 2» через те, що її створювали багато років.

Для України – це не просто гра – це частина української культурної спадщини. Створена київською студією GSC Game World, вона розповідає історію таємничої Чорнобильської зони відчуження, де реальність переплітається з містикою, а небезпека чатує на кожному кроці.

Навіть російське вторгнення не зупинило розробників. Команда GSC Game World, вимушено переїхавши до Праги, продовжила роботу над грою, перетворивши її на ще один символ опору агресії.

Актор театру і кіно Григорій Бакланов народився в Одесі. Закінчив міську дитячу театральну школу, після чого переїхав до Києва, де навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після закінчення вишу служив у Київському театрі юного глядача, Київському театрі драми і комедії на Лівому березі та в Новому театрі.

Він відомий насамперед за роллю Семена в «Пекельній Хоругві», і за «Спіймати Кайдаша», в якому Бакланов зіграв Лаврину Кайдаша.