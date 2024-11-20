В Одесі виникли проблеми з інтернетом через українську комп’ютерну гру

Перерви у завантаженнях, падіння швидкості та так звані “фризи” – такі проблеми виникли в одеситів ввечері 20 листопада з інтернетом. Користувачі різних провайдерів скаржаться на одні й ті ж симптоми.

Причина виявилася незвичайною. У службі підтримки найбільшого провайдера Одеси її назвали аномалією. Причиною став вихід української комп’ютерної гри Сталкер 2. Геймери почали масово її завантажувати і перевантажили мережі. Там написали:

Сталкер 2 викликав справжню аномалію!

Друзі, через масове завантаження довгоочікуваної гри Stalker 2 у багатопотоковому режимі на зовнішніх магістральних каналах наших партнерів зараз спостерігається перевантаження. 🌌

🔴 Що це означає?

Зниження швидкості доступу до Інтернету може торкнутися всіх абонентів. Проблема, на жаль, поза нашим прямим впливом.

💪 Що робимо?

Ми тримаємо зв’язок із магістральними операторами, щоб вони могли якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

📞 Техпідтримка: Ми знаємо про проблему, черга звернень велика, але робимо все можливе, щоб забезпечити вам стабільний доступ.

Дякуємо за розуміння і терпіння! Нехай ваші пригоди в Зоні почекають зовсім трохи. 🚀

Довідка “Одеського Життя”

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – це довгоочікуване продовження легендарної української гри. Фанати по всьому світу жартома прозвали її “Ждалкер 2” через те, що її створювали багато років.

Для України – це не просто гра – це частина української культурної спадщини. Створена київською студією GSC Game World, вона розповідає історію таємничої Чорнобильської зони відчуження, де реальність переплітається з містикою, а небезпека чатує на кожному кроці.

Навіть російське вторгнення не зупинило розробників. Команда GSC Game World, вимушено переїхавши до Праги, продовжила роботу над грою, перетворивши її на символ ще один символ спротиву агресії.

Сталкер і Сталкер 2 – перші українські ігри світового рівня AAA. У ній гравці зможуть досліджувати величезний відкритий світ площею понад 60 квадратних кілометрів, занурюватися в захоплюючу історію і відчути неповторну атмосферу Зони.

Сталкер зараз це – візитівка України у світі відеоігор, яка демонструє, що українські розробники здатні створювати ігри найвищого класу.

Ввечері, 20 листопада, в Одесі у багатьох користувачів проблеми з роботою інтернету. Швидкість періодично падає, завантаження може перериватися. Служби підтримки провайдерів пояснюють події не зовсім звичайною причиною – причиною могла стати довгоочікувана українська гра. Подробиці у публікації “Одеського Життя”.

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