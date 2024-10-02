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Як отримати пенсію померлого родича

Як отримати пенсію померлого родича

Сума пенсії, що належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті.

Також виплата може бути призначена непрацездатним членам сім’ї, навіть якщо вони не мешкали разом, проте були на його утриманні. Це, зокрема, діти до досягнення ними 18 років або якщо вони мають інвалідність або продовжують навчатися після 18 років.

Звернутися по таку допомогу необхідно протягом шести місяців від дня відкриття спадщини.

Куди звертатися?

Для виплати недоотриманої пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду і надати:

  • свідоцтво про смерть;
  • документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим;
  • паспорт заявника.

Непрацездатними членами сім’ї надаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера, або документ про спільне проживання.

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