Кому належиться пенсія за втратою годувальника?

Пенсія за втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які перебували на його утриманні.
За інформацією Пенсійного фонду, до непрацездатних членів сім’ї належать, зокрема:
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років;
- діти до 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років;
- діти, які навчаються – до завершення навчання, але не довше 23 років;
- діти-сироти – до 23 років;
- чоловік (дружина), один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.
Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, були вони на його утриманні чи ні.
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