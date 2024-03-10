Кому належиться пенсія за втратою годувальника?

У березні мають збільшити пенсії: наскільки і які ще зміни відбудуться Сьогодні бюджет країни наполовину порожній, бо затримується міжнародна допомога. Чи не скасують через це підвищення пенсій із 1 березня, про яке в уряді говорили раніше? І які ще зміни чекають на українських пенсіонерів з початком весни? Шукайте відповіді у матеріалі консультанта з питань пенсійного забезпечення та постійного автора «Одеського Життя» Сергія Коробкіна. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ