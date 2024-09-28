Яким є мінімальний розмір пенсій за віком?

На скільки зростуть пенсії і чи будуть пільги у 2025 році? Ухвалено проект бюджету на 2025 рік. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пріоритет бюджету – це оборона та безпека країни. У зв’язку з цим витрати у 2025 році на соцзахист зменшаться на 12%. І найімовірніше, соціалка знову виплачуватиметься за рахунок міжнародної допомоги. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Не виплатили бойові або порушили права військових: що робити Якщо військовослужбовцю не виплатили грошове забезпечення в повному обсязі у разі лікування від поранення, несвоєчасно виплатили одноразову грошову допомогу за загиблого, або порушили інші права військовослужбовців, можна звернутися до офісу омбудсмана з прав людини. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ