Яким є мінімальний розмір пенсій за віком?

Мінімальна пенсія за віком призначається у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум – у 2024 році це 2361 гривня. Однак, залежно від віку, стажу і того, працює людина чи ні, нараховуються різні доплати.
Разом з ними розмір пенсії не може бути нижчим від:
3370 гривень:
- для осіб від 65 років і старших, які не працюють і стаж яких не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок;
- для осіб, яким виповнилося 80 років, і старших зі стажем, не меншим ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок.
3240 гривень:
- для осіб від 70 до 80 років – стаж, не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);
- для осіб віком від 75 до 80 років – стаж, не менший ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок.
2980 гривень:
- для осіб, яким не виповнилося 70 років, – стаж не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);
- для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу.
2725 гривень:
- для решти пенсіонерів, які не працюють і не мають необхідного стажу.
Ці норми діють з 1 березня 2024 року.
Раніше ми розповідали, на скільки зростуть пенсії і чи будуть пільги у 2025 році.