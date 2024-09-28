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Яким є мінімальний розмір пенсій за віком?

Яким є мінімальний розмір пенсій за віком?

Мінімальна пенсія за віком призначається у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум – у 2024 році це 2361 гривня. Однак, залежно від віку, стажу і того, працює людина чи ні, нараховуються різні доплати.

Разом з ними розмір пенсії не може бути нижчим від:

3370 гривень:

  • для осіб від 65 років і старших, які не працюють і стаж яких не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок;
  • для осіб, яким виповнилося 80 років, і старших зі стажем, не меншим ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок.

3240 гривень:

  • для осіб від 70 до 80 років – стаж, не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);
  • для осіб віком від 75 до 80 років – стаж, не менший ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок.

2980 гривень:

  • для осіб, яким не виповнилося 70 років, – стаж не менший ніж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);
  • для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу.

2725 гривень:

  • для решти пенсіонерів, які не працюють і не мають необхідного стажу.

Ці норми діють з 1 березня 2024 року.

Раніше ми розповідали, на скільки зростуть пенсії і чи будуть пільги у 2025 році.

Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергій Коробкін ПРОФІЛЬ
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