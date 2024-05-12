Як отримати пенсію, якщо не встигли пройти ідентифікацію

Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію в строк, можуть зробити це і зараз, розповіли у Пенсійному фонді (ПФУ). Це необхідно для того, щоб перевірити, чи справді пенсію отримує саме та людина, якій вона нарахована.
Після проходження ідентифікації пенсію буде виплачено за всі місяці, коли людина не отримувала її у зв’язку з непроходженням ідентифікації. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.
Щоб пройти ідентифікацію, скористайтеся одним із способів:
- особисто відвідайте відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду;
- авторизуйтесь на сайті (веб-порталі) електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
- за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на веб-порталі електронних послуг ПФУ або за телефонами Фонду: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);
- у разі перебування за кордоном – отримайте у закордонній дипломатичній установі України документ про те, що людина жива та надайте її органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Надіслати документи можна за допомогою веб-порталу Фонду або поштою.
Раніше термін проходження ідентифікації було встановлено до 31 березня 2024 року.
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