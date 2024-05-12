Як отримати пенсію, якщо не встигли пройти ідентифікацію

Після проходження ідентифікації пенсію буде виплачено за всі місяці, коли людина не отримувала її у зв’язку з непроходженням ідентифікації. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Щоб пройти ідентифікацію, скористайтеся одним із способів:

особисто відвідайте відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду;

авторизуйтесь на сайті (веб-порталі) електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на веб-порталі електронних послуг ПФУ або за телефонами Фонду: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71);

у разі перебування за кордоном – отримайте у закордонній дипломатичній установі України документ про те, що людина жива та надайте її органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Надіслати документи можна за допомогою веб-порталу Фонду або поштою.

Раніше термін проходження ідентифікації було встановлено до 31 березня 2024 року.

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