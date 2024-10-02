Как получить пенсию умершего родственника

Также выплата может быть назначена нетрудоспособным членам семьи, даже если они не жили вместе, однако были на его содержании. Это, в частности, дети до достижения ими 18 лет, или если они имеют инвалидность или продолжают учиться после 18 лет.

Обратиться за такой помощью необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Куда обращаться?

Для выплаты недополученной пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим;

паспорт заявителя.

Нетрудоспособными членами семьи предоставляются документы, удостоверяющие, что они находились на содержании умершего пенсионера, или документ о совместном проживании.

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