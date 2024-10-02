Как получить пенсию умершего родственника

Сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, проживавшим вместе с пенсионером на день его смерти.
Также выплата может быть назначена нетрудоспособным членам семьи, даже если они не жили вместе, однако были на его содержании. Это, в частности, дети до достижения ими 18 лет, или если они имеют инвалидность или продолжают учиться после 18 лет.
Обратиться за такой помощью необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Куда обращаться?
Для выплаты недополученной пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить:
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим;
- паспорт заявителя.
Нетрудоспособными членами семьи предоставляются документы, удостоверяющие, что они находились на содержании умершего пенсионера, или документ о совместном проживании.
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