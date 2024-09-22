Новини Одеси та Одеської області

На скільки зростуть пенсії і чи будуть пільги у 2025 році?

На скільки зростуть пенсії і чи будуть пільги у 2025 році?

Ухвалено проект бюджету на 2025 рік. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пріоритет бюджету – це оборона та безпека країни. У зв’язку з цим витрати у 2025 році на соцзахист зменшаться на 12%. І найімовірніше, соціалка знову виплачуватиметься за рахунок міжнародної допомоги.

Витрати на субсидії зменшать приблизно на 20%. Зниження планується завдяки ретельнішим перевіркам одержувачів субсидій і припиненню виплат тим, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях.

Поки що незрозуміло, в якому розмірі буде знижка на оплату комуналки для чорнобильців, військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби, ветеранів і жертв нацистських переслідувань. Наразі їм належиться знижка на оплату комуналки від 50 до 100%. 2025 року цим категоріям пільга надаватиметься не за законом, а так, як вирішить Кабмін.

Прожитковий мінімум наступного року не збільшуватимуть. Для осіб, які втратили працездатність, він становить 2361 грн. Це означає, що мінімальна пенсія, надбавки до неї та різні види соцдопомоги, зокрема для осіб з інвалідністю, залишаться без змін.

Мінімальна зарплата у 2025 році теж залишиться без змін – 8000 гривень. Тому деякі пенсії, розрахунок яких залежить від цього показника, також не змінюватимуться.

Натомість обіцяють індексацію пенсій 1 березня 2025 року. Максимальний розмір індексації – не більше 13%, але у 2024 році пенсії підвищили лише на 8%.

Поки що це лише проект бюджету і затвердять його до 1 грудня. Ще може бути внесено зміни, хоча, як показує практика, основні положення буде збережено.

Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергій Коробкін ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Inline Feedbacks
View all comments
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk