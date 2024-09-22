На скільки зростуть пенсії і чи будуть пільги у 2025 році?

Витрати на субсидії зменшать приблизно на 20%. Зниження планується завдяки ретельнішим перевіркам одержувачів субсидій і припиненню виплат тим, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях.

Поки що незрозуміло, в якому розмірі буде знижка на оплату комуналки для чорнобильців, військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби, ветеранів і жертв нацистських переслідувань. Наразі їм належиться знижка на оплату комуналки від 50 до 100%. 2025 року цим категоріям пільга надаватиметься не за законом, а так, як вирішить Кабмін.

Прожитковий мінімум наступного року не збільшуватимуть. Для осіб, які втратили працездатність, він становить 2361 грн. Це означає, що мінімальна пенсія, надбавки до неї та різні види соцдопомоги, зокрема для осіб з інвалідністю, залишаться без змін.

Мінімальна зарплата у 2025 році теж залишиться без змін – 8000 гривень. Тому деякі пенсії, розрахунок яких залежить від цього показника, також не змінюватимуться.

Натомість обіцяють індексацію пенсій 1 березня 2025 року. Максимальний розмір індексації – не більше 13%, але у 2024 році пенсії підвищили лише на 8%.

Поки що це лише проект бюджету і затвердять його до 1 грудня. Ще може бути внесено зміни, хоча, як показує практика, основні положення буде збережено.