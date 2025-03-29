великдень святкування

Болгари: як і коли святкували «Кінську пасху»?

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– Першого березня всі жінки обов’язково підмітали подвір’я, – розповідає мешканка Рені Ніна Іванова. – І неодмінно виносили з дому хоч одну червону річ – ковдру або килимок, вивішуючи їх на паркан. Цим самим вони показували сварливій Бабі Марті, що в будинку мешкають добрі люди, і просили здоров’я для всіх домочадців.

Болгарська легенда розповідає про те, що Баба Марта зі своїми братами Січнем і Лютим восени разом робили вино. Брати за зиму свою частку встигали випити, а у Баби Марти вино залишалося, оскільки вона була доброю господинею. Брати починали потайки цідити вино з бочки сестри, і вона дуже лютувала. Саме тому Баба Марта має такий непередбачуваний характер – ми бачимо, яка мінлива погода у березні.

Під час Великого посту, в першу його суботу, болгари відзначають Тодоров день, який у народі називають «Кінська пасха».

Святого Тодора, якого нерідко зображують верхи на білому коні, вважають покровителем коней. Тому в цей день влаштовували перегони на конях і вшановували господарів, в яких найбільш доглянуті коні.  

На Благовіщення у болгар було правило винести з дому всі непотрібні речі, які не використовуються, заважають. Їх господарі спалювали у дворі.

До Великодня потрібно було зробити капітальне прибирання в будинку, випрати і випрасувати всі речі. Вважалося, що на Пасху Господь Бог має зайти до чистого дому.

Білоруси: чому у бабусі не було сил розповісти казку?

– У нас багатонаціональна сім’я, моя бабуся була білорускою, – розповідає мешканка Рені Ірина Дєргачова. – Я добре пам’ятаю, що робила бабуся під час Великого посту. У їхньому селі було заведено обов’язково «білити стелі». Але побілкою робота не обмежувалася. Це була справжня церемонія. Збиралися декілька жінок і по черзі мили кожен будинок, попередньо витягнувши з кімнат все, що можна. Розводили господарське мило у воді, брали мочалки та драїли всі дерев’яні конструкції – стіни, балки, двері та підлоги. Дерево вимивали до такого стану, що воно ставало світлим. На другий день ретельно мили вікна та вивішували білі крохмалені фіранки, а над образами – вишиті рушники. І так жінки по черзі впорядковували кожен будинок.

У чистий четвер усі домочадці обов’язково милися в лазні та застеляли постіль свіжою білизною. 

Я пам’ятаю такі дні: я лежала з бабусею Марією Кузьмівною на збитій перині і просила розповісти казку. Дуже втомлена бабуся починала розповідати, але майже одразу засинала. Я лежала поряд і слухала, як цокають ходики.

З того часу минуло багато років. А у моїй квартирі в кожній кімнаті є годинник – люблю слухати, як вони цокають: значить, все добре, все йде своєю чергою.

Українці: чим пахло в будинках після Великодня?

– Я родом із Шаргородського району, що на Вінниччині, – розповідає мешканка міста Рені Любов Хлипавка. – У нашому селі перед Пасхою у господинь було багато роботи. Вони білили всі кімнати, а будинок зовні освіжали вже влітку. Мили вікна та вивішували випрані фіранки.

Мама та сестра напередодні Пасхи пекли не лише паски, а й пиріжки, пряники. Роботи в них було на цілий день: топили велику піч і робили дві-три закладки тіста.

Після цього в будинку ще кілька тижнів стояв теплий запах здобного тіста.

Обов’язково перед святом всі сповідалися та причащалися.

Молдавани: чому господиня тричі просила чоловіка пустити до хати?

– У молдаван є обряд, який проводять з 28 лютого на 1 березня, – розповідає мешканка Ренійської громади Марія Чєрня. – Хазяйка виходить з дому, а чоловік залишається у кімнаті. Жінка стукає у двері.

– Хто там? – питає господар.

– Березень в будинок йде, – відповідає господиня.

– Березень – в будинок, злий дух – на вулицю! – відповідає чоловік.

Цей діалог слід повторити три рази, і тільки після цього чоловік відкриває дружині двері.

Якщо говорити про традиції під час Великого посту, то напередодні Великодня у Вербну неділю в нашому селі проводиться обряд «Лазарелу». Дівчата ходять по хатах, колядують, їх обдаровують борошном та яйцями. Зібрані продукти потім використовують для випікання пасок. Наступного дня проводиться обряд «Сурателе»: дівчата плетуть вінки, йдуть до річки та пускають їх на воду. Чий вінок попливе першим, та буде на Великдень «нашу», тобто головною. До цієї дівчини всі йдуть у гості, вона їх зустрічає та пригощає.

Румуни: що має бути на Великдень у кожного домочадця?

– До Великодня мама та бабуся білили всі кімнати в будинку, – розповідає мешканець Ренійської громади Іван Строя. – Господарям треба було все посадити на городі, обробити виноградники та дерева. Прийдуть гості – на обійсті має бути ідеальний порядок.

Було прийнято, щоб на Пасху кожен член сім’ї одягнув щось нове.

У роки мого дитинства одяг шили своїми руками: жінки пряли, в’язали, ткали, вишивали.

Запам’ятав на все життя: мама напередодні Великодня відправила мене з дідом на базар, щоб купити нові черевики. Ви не уявляєте, яке було щастя, яка гордість піти на Великдень до церкви у нових черевиках! Адже як тоді було заведено: я доношував речі та взуття, з яких виріс старший брат. Потім речі переходили молодшому братові. Це було нормою життя.

Ми не голодували, але й не розкошували. Мама раз на тиждень різала курку. Їли те, що самі виростили – картоплю, квасолю, капусту. Це потім вже почали щось купувати на ринку. Коли я про це розповідаю своїм онукам, вони не вірять і навіть сміються.

Так, наше покоління вміє виживати у найважчі часи. Після війни на Україну, напевно, чекають важкі випробування: ми, старше покоління, навчені виживати, а як подолають повоєнний час наші онуки?

Дуже важливо, щоб усі ми, представники різних національностей, зберегли свою культуру, традиції, в які наші предки вклали всю свою душу.

Старовинний рецепт старообрядців

паска

Перефразувавши відоме прислів’я, можна сказати, що кожна господиня свої паски хвалить.

Ми пропонуємо спробувати приготувати паски за рецептом старообрядців, яким з нами свого часу поділилася мешканка села Муравлівка Ізмаїльського району Ганна Ісаєва.

Тітка Анюта робила великий заміс, щоб вистачило на велику родину, але його можна скоротити пропорційно.

Інгредієнти:

  • вода – 1 літр, 
  • дріжджі – 250 г, 
  • яєчні жовтки – 40 шт., 
  • цукор – 3 кг, 
  • сметана – 1 літр, 
  • пряжене молоко – 1 літр, 
  • маргарин – 1 кг, 
  • ваніль, 
  • цедра 1 апельсина, 
  • 1 мускатний горіх.

Приготування:

  • У теплу кип’ячену воду додати дріжджі, трохи борошна і дати розпуститися опарі. Тричі її «опускати» (перемішувати).
  • Потім додати всі інгредієнти, попередньо потримавши в теплому місці, крім спецій.
  • Борошна додати стільки, щоб тісто не було дуже крутим.
  • Тісто тричі має підійти (періодично перемішується), після чого додати спеції. Місити довго, 1-2 години.
  • Форми змастити жиром і розкласти тісто. Після того, як воно підійде, поставити у піч.

Готові паски прикрасити білками, розтертими з цукром, або будь-яким іншим чином.

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