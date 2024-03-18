Сьогодні Чистий понеділок і початок Великого посту: звичаї та прикмети

Що можна, а чого не можна у Великий піст

Великий піст – це час, коли кожен православний християнин готується до святкування Великодня, найбільшого християнського свята. Основна мета посту – це очищення душі та тіла через покаяння та відмову від земних задоволень. Віряни прагнуть не лише обмежити себе у їжі, але й утриматися від злих помислів, пробачити образи та зосередитися на молитвах.

Перший день Великого посту вважається найсуворішим: якщо здоров’я дозволяє, рекомендується провести його без їжі, або ж обмежитися одним прийомом пісної їжі. Протягом всього посту слід уникати продуктів тваринного походження, віддаючи перевагу овочам, фруктам та кашам, приготованим на воді без додавання олії.

Чистий понеділок: традиції та обмеження

Чистий понеділок – це не лише початок духовного очищення, але й час для фізичного порядку. За традицією, цього дня варто провести генеральне прибирання в будинку, випрати одяг та постіль, а також замінити скатертини. Важливою є також тілесна чистота, тому рекомендується ретельно викупатися.

У Чистий понеділок слід утриматися від:

Влаштовування гучних вечірок;

Вживання спиртних напоїв та куріння;

Тілесних втіх;

Сварок та конфліктів;

Заздрості та брехні.

Також важливо не відмовляти у допомозі іншим, утримуватися від веселощів, лайки та лихослов’я, і не їсти залишки їжі після Масляної.

Цей час відзначається не лише обмеженнями, але й можливістю для духовного зростання та самовдосконалення, що є основою для гідного святкування Великодня.

Яке релігійне свято 18 березня

За новим церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.

За старим церковним календарем — день пам’яті святого Конона Мандонського.

День ангела 18 березня

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Данило, Дмитро, Кирило, Трохим та Наталя.

Іменини за старим календарем відзначають Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян та Іраїда.