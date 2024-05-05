Сьогодні Воскресіння Христове – Великдень: найбільше християнське свято

Значення Великодня

Воскресіння Христа – це центральна подія християнської віри. Вона свідчить про те, що Ісус є Сином Божим і що Він переміг смерть. Це дає християнам надію на вічне життя з Богом.

Це свято має глибоке духовне значення, яке виходить за межі простого святкування.

Воно символізує:

Перемогу добра над злом: Воскресіння Христа розглядається як остаточна перемога добра над злом, світла над темрявою та надії над безнадією.

Оновлення та спасіння: Віруючі вірять, що воскресіння Христа дарує їм можливість оновлення та спасіння, звільнення від гріха та вічне життя з Богом.

Надію та віру: Великдень дарує надію на майбутнє, віру в силу добра та в торжество справедливості.

Окрім духовного значення, Великдень також має багаті традиції та звичаї, які відрізняються в різних культурах. До них належать:

Святкова служба: У день Великодня християни відвідують святкову службу в церкві, де відбувається урочисте богослужіння.

Розговіння: Після Великого посту, який триває 40 днів перед Великоднем, віруючі розговляються, тобто їдять їжу, яка була заборонена протягом посту.

Великодні страви: Традиційними великодніми стравами є паска, крашанки, писанки та м’ясні страви.

Звичаї: В залежності від регіону, існують різні звичаї, пов’язані з Великоднем. До них належать христосування (обмін пасхальними яйцями та вітання “Христос воскрес!” – “Воістину воскрес!”), освячення пасок та інших страв, народні гуляння тощо.

Опис Воскресіння Христа в Євангеліях

Оповіді про Воскресіння Ісуса Христа можна знайти в усіх чотирьох Євангеліях, але кожне з них описує події трохи по-різному. Ось короткий опис того, що сталося, згідно з кожним Євангелієм:

Матвій (28:1-10):

Марія Магдалина та інші жінки йдуть до гробу на світанку, щоб помастити тіло Ісуса. Раптом відбувається землетрус, і ангел з’являється, відкочуючи камінь від гробу. Ангел проголошує, що Ісус воскрес і наказує жінкам повідомити про це Його учням. Жінки лякаються, але потім радіють і йдуть, щоб розповісти учням. Ісус з’являється їм на шляху і наказує їм йти і навчати всі народи.

Марк (16:1-8):

Жінки йдуть до гробу, щоб помастити тіло Ісуса. Вони знаходять гроб порожнім і зустрічають юнака, який говорить їм, що Ісус воскрес. Жінки лякаються і тікають, нікому нічого не розповідаючи.

Лука (24:1-12):

Жінки йдуть до гробу, щоб помастити тіло Ісуса. Вони знаходять гроб порожнім і зустрічають двох чоловіків у блискучих одягах, які говорять їм, що Ісус воскрес. Жінки згадують слова Ісуса про те, що Він воскресне, і вірять цьому. Вони повертаються до Єрусалиму і розповідають учням про те, що сталося.

Іван (20:1-18):

Марія Магдалина йде до гробу на світанку і знаходить його порожнім. Вона бачить людину, яку вважає садівником, і запитує його, куди поділи тіло Ісуса. Ісус звертається до неї по імені, і вона розуміє, що Він воскрес. Марія Магдалина біжить до учнів, щоб розповісти їм про те, що сталося. Ісус з’являється учням пізніше того ж дня і дає їм Святого Духа.

Важливо зазначити, що це лише короткий опис подій. Кожне Євангеліє містить більше деталей і нюансів.

В кого іменини 5 травня