Вулиця Бебеля та вулиця Благоєва в Одесі: чому відмовилися від цих назв

Бебель чи Бабель?

Отже, хто це такий – Август Бебель і який його зв’язок із «перлиною біля моря»? Ну звичайно ж прямий зв’язок: адже саме в Одесі, виступаючи у 2008 році на сході місцевих «регіоналів», їхній лідер Янукович (тоді ще не «презик» у сенсі президента, але вже той ще контрацептив) переплутав діяча німецького робітничого руху Августа Бебеля з одеським письменником Ісааком Бабелем. «Я хочу навести цю фразу одного з героїв Бебеля: «Якщо хочете щось спостерігати з життя, то зайдіть до нас у двір – є з чого посміятися», – виригнув головний «риг» (цитує Газета 24). Коротше, цей «політик» плутав Бабеля з Бебелем, Бебеля з Гегелем, Гегеля з Гоголем, а Гоголя – з гоголем-моголем.

А ось середньостатистичного одеського обивателя сьогодні зовсім не повинно бути соромно зізнатися самому собі, що він не в курсі, що це за персонаж – Фердинанд Август Бебель. Зараз познайомимо – але тільки для розуміння рівня тієї «дурості» (так говорив один з героїв «Одеських оповідань» Бабеля), яким відрізнялася компартійна ідеологія.

Ще за темою: Як в Одесі з’явилися і зникли вулиці Піка та Тельмана

Він народився в 1840 році в Пруссії, в сім’ї збіднілого офіцера. З 14 років навчався токарній справі, працював, до 20 років прийшов до ідей марксизму. У 1866 став одним із засновників Саксонської народної партії. Потім кілька років партійних ігрищ з різними партіями соціал-демократичного штибу. У результаті сам Карл Маркс оцінив Бебеля вище за інших вождів німецької соціал-демократії. Бебель був переконаний у правильності марксистської теорії та рішуче боровся з її супротивниками. Коротше, все життя у боротьбі на німецькому політичному фронті, сумарно 6 років тюремної відсидки – і відмова серця у 1913 року.

Що воно виходить: Карл Маркс поважав Бебеля, Ленін обожнював Карла Маркса – і в результаті в СРСР почали увічнювати Бебеля. Міста буквально рясніли його ім’ям. Та чи тільки міста? Як повідомляв в усному листі до своєї люб’язної Катерини Матвіївни «боєць за щастя трудового народу всієї землі» червоноармієць Сухов із «Білого сонця пустелі», він служив у революційному пролетарському полку імені товариша Августа Бебеля. Пройшло з того часу більше століття. Ну який там сьогодні Бебель на вуличних адресних табличках в Україні!

Ви також можете дізнатися: Чому в Одесі вже немає вулиць Лумумби, Тореза, і Тон Дик Тханга

Жив-був болгарський комуніст…

Димитр Благоєв: як кажуть, тим же кінцем за тим самим місцем. Він засновник і керівник болгарських робітничих соціал-демократичноъ, а потім і комуністичної партій.

Народився 1856 року в сім’ї селянина-бідняка. У 1871-1874 роках навчався у Стамбулі, потім у Болгарії. Потім продовжив освіту в Російській імперії, закінчив 1880 року Одеське реальне училище. Згодом навчався у Петербурзькому університеті, де заразився марксистською теорією. Поліцією в березні 1885 року заарештовано за створення підпільної друкарні, посаджено до в’язниці, пізніше вислано на батьківщину – до Болгарії.

Там він усе своє подальше життя, а точніше до 1923 року (помер 1924-го, тобто 100 років тому), віддавався політичній боротьбі. Боровся зі всіма, кого бачив. Я не бачу жодної потреби докладно живописати нюанси буття цієї людини, можливо й гідної, але не нашої, від слова ВЗАГАЛІ. Адже про Благоєва реально КОЖНИЙ, що нині має честь називатися одеситом, має право сказати вустами поета: «Герой не мого роману». А ось слова ще одного поета: «Нові пісні придумало життя … Не треба, хлопці, про пісню тужити».

Вас також може зацікавити: Вулиці Дзержинського та Менжинського: чому їх більше немає в Одесі

І про підказане життям перейменування ЦЬОГО топоніму в Одесі, дозволю собі висловити впевненість – ніхто не тужив. Закінчився СРСР з його так званим інтернаціоналізмом, закінчилася і компартійна показушна «дружба», невід’ємним елементом якої була поява чужих і чужих нам прізвищ на адресних табличках. Проїхали…

Валерій БОЯНЖУ, Херсон-Одеса